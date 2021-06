Siamo sempre alla ricerca di qualcosa da spizzicare soprattutto quando siamo davanti alla televisione a guardare un bel film.

Quando ci rilassiamo sul divano la ciliegina sulla torta rimane sempre quella di mangiare qualcosa di sfizioso. Purtroppo, però la maggior parte delle volte le uniche cose sfiziose che troviamo da mangiare come snack è qualcosa di grasso. Ad esempio, le patatine in busta o le noccioline alle quali è difficile resistere e fermarsi.

Anche con i biscotti e qualche merendina è la stessa cosa. Tutti alimenti molto calorici che purtroppo ci fanno ingrassare e appesantire. Parliamo invece oggi di uno snack semplice da creare che possiamo mangiare ad ogni ora del giorno per le poche calorie che contiene.

Bastano solo 2 patate per creare questo snack che lascerà tutti a bocca aperta perfetto per ogni occasione, inoltre contiene solo 35 calorie per porzione. Stiamo parlando dei bastoncini di patate.

Gli ingredienti

Per ottenere circa 30 bastoncini.

a) 600 gr di patate;

b) 100 gr di amido di mais;

c) 60 gr di mozzarella grattugiata;

d) prezzemolo tritato;

e) sale;

f) pepe;

g) peperoncino;

h) olio.

Procedimento

Come prima cosa dopo aver sbucciato le patate, tagliamole a forma di bastoncino e lasciamole cuocere in una pentola con acqua e sale.

Una volta pronti possiamo cominciare a condirli con pepe, peperoncino, prezzemolo e un po’ di sale e la mozzarella grattugiata.

A questo punto utilizzando uno schiaccia patate andiamo a schiacciare il tutto e poi aggiungere l’amido di mais mescolando.

Una volta che l’impasto è perfettamente compatto, andiamo a creare i nostri bastoncini.

Adesso disponiamoli tutti su una teglia rivestita con carta forno spennellandoli con un po’ d’olio.

Lasciamoli cuocere per circa 30 minuti a 180 gradi.

I nostri bastoncini di patate sono pronti per essere gustati come snack sfizioso e sano con pochissime calorie.

