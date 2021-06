La sbriciolata alla frutta è un classico dei dolci estivi semplice negli ingredienti e facile da preparare.

È davvero un connubio di sapori e di consistenze diverse che incanterà chiunque la mangerà.

Ma non dilunghiamoci ancora oltre: ecco il dessert dell’estate che sta già spopolando sui social network e che conquisterà tutti fin dal primo assaggio.

Per la Base

220 g di farina 00

160 g di burro (ammorbidito)

150 g di zucchero

3 uova (se piccole aggiungere un tuorlo)

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

sale

Per il Crumble (parte sbriciolata)

85 g di farina 00

85 g di farina di mandorle

80 g di zucchero di canna

80 g di burro (freddo)

Scorza di limone

sale

Strato di frutta

200 g di fragole

2 pesche

4 albicocche

100 g di ciliegie

100 g di frutti di bosco

Procedimento

Iniziamo a preparare il crumble inserendo in una ciotola il burro freddo a pezzi, la scorza di limone, lo zucchero di canna e le farine. Impastiamo fino ad ottenere delle briciole abbastanza grossolane, aggiustiamo di sale e riponiamo il tutto in frigorifero.

Procediamo poi con la base unendo in una ciotola il burro ammorbidito e lo zucchero. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico lavoriamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto spumoso.

Fatto ciò incorporiamo e mescoliamo con una spatola le uova una per volta, l’estratto di vaniglia, la farina setacciata, il lievito per dolci ed il sale.

Ora è tutto pronto ed abbiamo l’occorrente per assemblare la nostra torta sbriciolata.

Inseriamo l’impasto in uno stampo rivestito con carta forno e livelliamo, ponendo in superficie la frutta precedentemente lavata e tagliata a spicchi.

Ricopriamo il tutto con le briciole ed inforniamo con forno ventilato a 170 gradi per 45 minuti.

Una volta cotta sforniamo, infine lasciamo raffreddare e serviamo spolverando un po’ di zucchero a velo.