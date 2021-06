La dieta che vogliamo proporre combatte la ritenzione idrica e aiuta a idratare l’organismo. Tra l’altro, la frutta scelta la renderà molto gustosa. Una bella dieta sana che ci assicurerà un sorprendente risultato. Vediamo come rimarranno tutti a bocca aperta dopo aver sperimentato la dieta per una settimana a base di questi squisiti frutti.

Frutti di stagione miracolosi

Con questa dieta si può arrivare a perdere dai tre ai cinque chili. Ovviamente nella dieta non assumeremo solo frutti come anguria, ciliegie e fragole. Ma aggiungeremo uno schema di prodotti dietetici salutari. Come ad esempio i cereali, meglio se integrali. Perché proprio l’anguria, le fragole e le ciliegie? Per quanto riguarda l’anguria, ha un basso contenuto di calorie. Tra le 15 e le 30 calorie per ogni 100 grammi. Insieme alle ciliegie e fragole tutte ricche di acqua e vitamine B6 e B1.

Dieta

Per fare una dieta ci si deve rivolgere ad un dietologo e farsene prescrivere una adeguata alle nostre esigenze. Questa è una proposta da seguire appunto per pochi giorni. E soltanto se si è in perfetta salute. Anche se l’apporto delle grandi vitamine contenuto nei frutti non comporterà nessun rischio. Iniziare la mattina con un tè e una bella macedonia. Poi si beve a colazione un buonissimo frullato di anguria a temperatura ambiente. A metà mattina, per spezzare quel senso di fame che arriva all’improvviso, ecco una fetta biscottata con un velo di marmellata senza zucchero. Pranzo 50 grammi di pasta con un po’ di pomodoro andrà benissimo. Si potrà aggiungere anche delle verdure grigliate o crude con un cucchiaio d’olio.

A metà pomeriggio uno yogurt alle fragole o alle ciliegie basterà per arrivare a sera. In alternativa allo yogurt, due fette di anguria. A cena si devono assumere le proteine e ci si può sbizzarrire con tutti i tipi di carne bianca. E tutti i tipi di pesce che possono avvicinarsi al nostro gusto. Potremo accompagnare sempre un piatto di verdure di stagione. Aggiungere solo a cena una fetta di pane integrale.

L’acqua

Non si deve dimenticare mai in una dieta quanto sia importante bere. Bisogna ampliare l’effetto idratante bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Il consiglio è di dividerla durante i pasti. Così sarà più facile rispettare le quantità.

La protagonista di questa dieta è l’anguria con l’aggiunta di fragole e ciliegie. Quindi, durante la giornata è ammesso consumarle al naturale o con un frullato aggiuntivo a colazione e a merenda. Dopo una settimana si avrà una pelle bellissima e una linea che non si pensava di recuperare in così poco tempo.