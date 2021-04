Con l’arrivo della bella stagione finalmente si sfrutteranno gli spazi aperti delle case. Giardini e balconi saranno i luoghi più vissuti delle nostre abitazioni. Concedersi un pranzo o una cena in terrazza è davvero piacevole. Ma anche prendere un po’ di sole ci farà sicuramente stare meglio.

Tuttavia, non sempre è così facile concedersi questi momenti. Infatti, possono venire a disturbarci dei fastidiosi insetti. Tra tutti i più comuni e pericolosi ci sono le vespe. Scacciarle diventa un vero problema. Ma in pochi sanno che per allontanare definitivamente le vespe dai nostri balconi e dalle nostre case basta appendere questo oggetto.

Un vero pericolo

Nelle prossime righe sveleremo un trucco insolito che porrà rimedio al problema. Ma prima è meglio ricordare perché ci siamo concentrati su questa specie di insetti. Le vespe sono decisamente più aggressive delle cugine api. Queste ultime pungono solo per estrema difesa. Infatti, dopo aver punto perdono il pungiglione e muoiono. Mentre le vespe non hanno questo problema. Possono attaccare più volte senza conseguenze per loro stesse. Inoltre, è più facile che ronzino vicino alle abitazioni. Questo perché sono attratte da molti più tipi di cibo rispetto alle api. Per fortuna però, in pochi sanno che per allontanare definitivamente le vespe dai nostri balconi e dalle nostre case basta appendere questo oggetto.

Uno stratagemma molto efficace contro le vespe

Una particolarità ulteriore delle vespe è che sono molto territoriali. Questo va proprio a nostro vantaggio. Infatti, per far sì che non si avvicinino ai nostri balconi utilizzeremo uno stratagemma partendo proprio da questo. Dovremmo appendere sui nostri balconi dei nidi di vespe finti. Si possono comprare online, da alcuni ferramenta o in negozi appositi. Quando le vespe vedranno il nido penseranno che sia vero. A quel punto non si avvicineranno neanche alla nostra casa. Perché penseranno che quello sia il territorio di un altro sciame. Ecco allora che non dovremmo più preoccuparci di combattere questi fastidiosi insetti.