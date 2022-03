Ci sono poche cose che possono competere con la golosità di una focaccia. Che sia semplice o farcita, la focaccia è una pietanza amatissima e che può mettere d’accordo tutti i palati.

Il problema è che spesso non abbiamo molto tempo per prepararla contando i tempi di riposo, lievitazione e cottura.

Per ovviare al problema, possiamo realizzare la focaccia senza utilizzare il lievito. Farlo è possibile e molto semplice, perché basterà seguire questa semplice ricetta per un risultato eccellente.

Inoltre, alcune persone soffrono di intolleranza al lievito e privarsi della golosità di pizze e focacce sarebbe un vero peccato.

Con questa ricetta, in pochi e semplici passaggi prepareremo una morbidissima focaccia farcita alla quale sarà impossibile resistere.

Ingredienti

250 g di farina 00;

125 ml di acqua;

30 ml di olio EVO;

1 cucchiaino di sale;

300 g di pomodoro;

1 cucchiaino di zucchero;

200 g di scamorza;

6 wurstel;

100 g di olive nere denocciolate;

sale grosso q.b.

Per preparare una morbida focaccia ripiena senza lievito né forno bastano 20 minuti con questa facile ricetta che sta conquistando tutti

Mettiamo in un recipiente la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungiamo l’acqua poco alla volta mescolando gli ingredienti con un cucchiaio. Uniamo l’olio extravergine d’oliva e, quando gli ingredienti saranno ben incorporati, trasferiamo il composto su un piano da lavoro infarinato per lavorarlo a mano.

Non appena il composto sarà liscio e morbido, formiamo un panetto ed avvolgiamolo nella pellicola trasparente. Riponiamo il panetto nel frigorifero e lasciamolo riposare per circa 20 minuti. A questo punto, togliamo l’impasto dal frigorifero e dividiamolo in due parti uguali. Stendiamo l’impasto con un mattarello oppure usando le mani e conferiamogli una forma tonda.

Diamo alla pasta uno spessore di circa un centimetro e dedichiamoci alla farcitura. Quindi, laviamo e tagliamo i pomodori a fette. Tagliamo a cubetti la scamorza e i wurstel a pezzetti, mentre le olive le lasceremo intere.

Componiamo la nostra focaccia farcita adagiando su un disco di pasta i pomodori, la scamorza, i wurstel e le olive. Copriamo con il secondo disco e sigilliamo per bene i bordi della focaccia. Ungiamo una padella antiaderente e facciamola scaldare. Adagiamo la nostra focaccia e lasciamola cuocere a fiamma moderata per 20 minuti, girandola quando serve. Quando sarà cotta, cospargiamo la focaccia con il sale grosso e serviamola ancora calda.

Consigli

Per preparare una morbida focaccia ripiena senza lievito bastano una padella ed un pizzico di creatività. Possiamo realizzare una focaccia morbidissima e super golosa con 1.000 farciture diverse, magari scegliendo gli ortaggi di stagione che più preferiamo.

Se avanza della focaccia potremo conservarla in frigorifero per non oltre un giorno in un contenitore ermetico. Sarà sufficiente scaldarla in padella per averla di nuovo croccante fuori e morbida e filante all’interno.

