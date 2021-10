La focaccia è uno dei piatti più amati dagli italiani. La sua morbidezza e la sua fragranza la rendono una pietanza davvero deliziosa.

La focaccia classica si prepara facilmente ma richiede un po’ di tempo. Infatti, per la lievitazione e il tempo di riposo possono volerci diverse ore. Oggi vogliamo proporre una versione veloce e tipicamente autunnale di questo straordinario classico della cucina italiana.

Morbidissima e super golosa questa focaccia d’autunno pronta in 20 minuti sta spopolando ovunque. Questa focaccia possiede tutti i sapori e i profumi della stagione autunnale.

Ciò che la rende un piatto veloce è il fatto che non ha bisogno di essere cotta al forno. Probabilmente ci siamo già chiesti come preparare velocemente una morbida focaccia ripiena in padella. Questa modalità è molto semplice e inoltre non dobbiamo attendere il tempo di lievitazione.

Scopriamo insieme come preparare insieme questo delizioso piatto unico per poter deliziare in modo semplice e veloce amici e parenti.

Ingredienti

300 gr. di farina 00;

150 ml. di acqua;

75 ml. di olio evo;

1 cucchiaino di sale fino;

8 gr. di lievito per salati;

250 gr. di zucca;

180 gr. pasta di salsiccia;

10 gr. di burro;

100 gr. di formaggio spalmabile;

rosmarino q.b.;

pepe.

Per iniziare, puliamo la zucca e tagliamola a dadini. Facciamo sciogliere il burro in un pentolino ed aggiungiamo la zucca e il rosmarino. Saliamo, pepiamo e facciamola cuocere finché la zucca sarà ben ammorbidita.

In una padella aggiungiamo un filo d’olio e facciamo rosolare la pasta di salsiccia. Nel frattempo, frulliamo la zucca ormai tiepida insieme al formaggio spalmabile e mettiamo la crema ottenuta da parte.

Occupiamoci della focaccia unendo farina, lievito e sale. Aggiungiamo l’acqua, 40 millilitri di olio e lavoriamo l’impasto. Quando sarà morbido ed elastico sarà pronto. Formiamo una palla con l’impasto e dividiamolo a metà.

Stendiamo una parte d’impasto ed ungiamo una padella con bordo alto. Adagiamo l’impasto sulla padella allargandolo per bene. Stendiamo la crema di zucca sull’impasto e livelliamola con un cucchiaio. Scoliamo la salsiccia dall’olio e mettiamola sopra la crema di zucca.

Stendiamo anche la seconda parte d’impasto coprendo il ripieno. Arrotoliamo per bene i bordi dell’impasto e con un pennellino ungiamo la superficie della focaccia. Facciamo cuocere la focaccia per 10 minuti a fuoco moderato controllando che non attacchi. Capovolgiamola aiutandoci con un coperchio e facciamola cuocere per altri 10 minuti. A questo punto, la focaccia è pronta e possiamo servirla.

Consiglio

Lasciamo intiepidire la focaccia prima di servirla. In questo modo sarà più compatta quando la taglieremo. Consigliamo di utilizzare la zucca Delica perché è una qualità dalla polpa soda e compatta. In ogni caso, scegliamone un tipo che non rilasci troppa acqua in fase di cottura.