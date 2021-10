La focaccia è una delle pietanze più amate dalle famiglie. Questo grande classico della tradizione è molto semplice da preparare. Infatti con pochissimi ingredienti possiamo portare a tavola un vero capolavoro.

Esistono tantissime varianti di questo piatto davvero irresistibile. Se vogliamo scoprire altre ricette, la morbidissima focaccia che sta facendo impazzire il mondo è davvero golosa e semplice da realizzare anche a casa nostra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece vogliamo consigliare una ricetta davvero unica. Infatti, è impossibile resistere a questa focaccia farcita morbidissima e super golosa da provare assolutamente.

Se amiamo i sapori autunnali non dobbiamo farci sfuggire questa focaccia. La sua morbidezza e il sapore travolgente della farcitura ci conquisteranno ad ogni morso.

Se vogliamo scoprire gli ingredienti e tutti i passaggi fondamentali, allora continuiamo a leggere questo articolo.

Ingredienti

250 gr. di farina 00;

1 cucchiaino di lievito per salati;

1 cucchiaino di sale;

mezzo cucchiaino di zucchero;

100 ml. di latte;

100 ml. di acqua;

40 ml. di olio evo;

200 gr. di zucca;

1 cipolla;

50 gr. di scamorza;

100 gr. di pancetta.

Impossibile resistere a questa focaccia farcita morbidissima e super golosa da provare assolutamente

Per iniziare prepariamo l’impasto, unendo la farina, il sale, il lievito e lo zucchero. Aggiungiamo l’acqua, l’olio, il latte e lavoriamo il composto con le mani. Poi infariniamo un piano da lavoro e formiamo una palla con l’impasto. Dividiamolo a metà e stendiamo le due parti aiutandoci con un matterello.

Ungiamo una teglia e trasferiamo qui l’impasto. Nel frattempo, prepariamo la farcitura. Puliamo e tagliamo finemente una cipolla. Rimuoviamo la buccia della zucca, tagliamola a tocchetti ed uniamola alla cipolla. Aggiungiamo un filo d’olio e facciamo cuocere per 10 minuti con il tegame coperto. Trasferiamo la zucca in un mixer e frulliamola. Quando avremo ottenuto una crema omogenea, saliamo e pepiamo a piacere.

Preriscaldiamo il forno a 190 gradi e nel frattempo farciamo la nostra focaccia. Stendiamo la crema di zucca, aggiungiamo la pancetta e la scamorza tagliata a pezzetti. Chiudiamo la focaccia con un altro disco di impasto ripiegando bene i bordi.

Dopo circa 35 minuti, la focaccia sarà ben dorata e pronta per essere sfornata e servita. Aspettiamo una decina di minuti prima di tagliarla. In questo modo la focaccia risulterà fragrante al morso ed irresistibilmente morbida.

Consigli

Consigliamo di consumare la focaccia al momento. In questo modo potremo apprezzare al meglio tutti i suoi profumi e sapori.

In ogni caso possiamo conservarla per 2 giorni in frigorifero. Avvolgiamola nella pellicola trasparente e scaldiamola in padella prima di mangiarla.