In fatto di dolci, quando si vuole mettere tutti d’accordo, si porta in tavola una bella pirofila di tiramisù. È un dolce classico che rappresenta la tradizione dell’arte pasticcera italiana. Questo dessert è noto e apprezzato ovunque. Inoltre, è il dolce italiano più famoso al mondo. Per dare l’idea della sua fama, basti sapere che il suo nome è riportato nel vocabolario comune di più di 20 lingue diverse. Ed ancora, è la quinta parola italiana più conosciuta in tutta Europa. Da secoli, varie Regioni si contendono le origini di questo dolce a base di savoiardi, uova, caffè e mascarpone. In particolare, a dibattere sono Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli.

Tiramisù: il dolce dalle innumerevoli varianti, anche light

Indipendentemente dalla zona d’Italia da cui proviene, del tiramisù esistono numerosissime varianti. La prima variante riguarda la base. Alcuni, infatti, al posto dei classici savoiardi utilizzano altri biscotti o addirittura il pan di Spagna. Per quanto riguarda poi la crema per la farcitura, qui la fantasia dilaga. Alcune versioni sono dettate da mere esigenze dietetiche e o casi di allergia e intolleranza. Altre versioni, invece, seguono la stagionalità. Il caffè è uno degli ingredienti base del tiramisù tradizionale. Tuttavia, se tra i commensali sono previsti bambini, questo ingrediente rappresenta un problema. Nelle prossime righe proporremo una versione del morbido dessert adatta anche per i più piccoli.

Cremoso tiramisù estivo senza uova e caffè perfetto anche per bambini

Ingredienti:

350 g di biscotti savoiardi;

250 g di mascarpone;

300 ml di panna fresca da montare;

300 ml di latte di cocco;

100 g di cioccolato bianco tritato grossolanamente;

80 g di zucchero a velo;

lamponi freschi q.b.;

cocco disidratato grattugiato q.b.

Procedimento con frutta e goloso cioccolato

Travasare il mascarpone in una terrina e lavorarlo con lo zucchero a velo. Nel frattempo, in un’altra ciotola, montare la panna a neve ben ferma usando le fruste elettriche. Una volta che la panna sarà montata, unire la farina di cocco e, poco per volta, la crema di mascarpone. Mescolare bene e mettere a riposare in frigorifero almeno 1 ora.

Quando la crema sarà ben rassodata, procediamo con la composizione del nostro dolce: intingere rapidamente i biscotti nel latte di cocco e, con questi, formare uno strato sul fondo di una teglia oppure di tante ciotoline se vogliamo fare delle monoporzioni. Versarvi sopra un abbondante strato di crema e cospargere con un po’ di lamponi e le scaglie di cioccolato bianco. Ripetere la medesima operazione con un altro strato di savoiardi bagnati nel latte ed un altro di crema.

Decorare la superficie con dei lamponi, il cioccolato in scaglie e la farina di cocco e far riposare in frigorifero per almeno 5-6 ore e servire ben freddo.

Questo cremoso tiramisù estivo senza uova e caffè è davvero una golosissima bontà a cui proprio nessuno potrà resistere.

