Sappiamo che la cucina italiana è una delle più copiate al Mondo. Famosa per le sue ricette povere, contadine e della tradizione. Spesso utilizza ingredienti semplici ma genuini e salutari. Ogni Regione ha le sue ricette tipiche. Pensiamo alla Liguria e al famoso pesto alla genovese. Alla Regione Sicilia e alla ricca pasta alla Norma. Ma anche alla Puglia e alla ricetta delle orecchiette con le cime di rapa. Ci fermiamo qui, perché l’elenco sarebbe davvero infinito. Ogni giorno, a pranzo e cena, possiamo preparare svariate ricette.

Il pranzo della domenica

Secondo la tradizione, la domenica è un giorno di festa. Il giorno in cui tutta la famiglia si riunisce per passare delle piacevoli ore insieme. Naturalmente, davanti ad una tavola ricca e ben imbandita. Il menù è scelto attentamente e di solito comprende dei piatti della tradizione. Come non pensare ai cannelloni ripieni e al profumatissimo ragù. Ma non dimentichiamo la lasagna, un piatto ricco e molto gustoso. Una delle ricette più copiate al Mondo. Le nostre nonne la preparavano la domenica mattina, inebriando la casa del profumo di ragù. Ogni famiglia ha la propria ricetta, che spesso non coincide con quella originale.

Ecco quale secondo piatto abbinare alla lasagna per un pranzo della domenica completo ed equilibrato

La lasagna al forno è formata da strati di pasta sfoglia all’uovo. Naturalmente tra uno strato e l’altro troviamo il ragù e la besciamella. Un primo piatto molto ricco, sostanzioso e che riempie lo stomaco. Ma che domenica sarebbe se non ci fosse anche un secondo piatto. In questo caso, cerchiamo di preparare qualcosa di più leggero e che non appesantisca ulteriormente. Possiamo optare per una gustosa frittata con zucchina e cipolla di Tropea. A tal proposito, per renderla alta e soffice possiamo utilizzare questi consigli.

Se vogliamo preparare un secondo di carne, possiamo scegliere delle scaloppine di pollo o tacchino. Semplici, leggere e veloci. Da aromatizzare con del limone, ma ottime anche aggiungendo dei funghi o semplicemente sfumate con del vino bianco. Possiamo anche optare per il pesce. Degli spiedini di pesce spada da preparare al forno con verdure di stagione ad esempio. Naturalmente, non dimentichiamo la classica insalata mista, delle verdure grigliate o semplicemente lessate e condite con un filo di olio EVO. Ecco quale secondo piatto abbinare alla lasagna per fare un figurone durante il pranzo della domenica.

