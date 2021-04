Un dolce che viene da lontano ma che utilizza degli ingredienti che tutti abbiamo nella dispensa. Entrando in qualunque caffè o piccolo supermercato giapponese si possono ammirare questi sandwich dolci, stravaganti e dai colori vivaci.

Parliamo del fruit sando, un sandwich di piane bianco ripieno di frutta di stagione e di panna. È un dolce velocissimo da preparare per la merenda. Una valida alternativa al classico pane e marmellata.

La dolcezza della panna e la freschezza della frutta si abbinano perfettamente creando un piacevole contrasto di sapori. Con i suoi colori vivaci e allegri è il tramezzino più fotografato e postato sui social.

Come si prepara il fruit sando

In Giappone questo dolce si prepara principalmente con le fragole, ma noi possiamo usare la frutta di stagione. La cosa importante è che sia una frutta dalla consistenza morbida.

3 ingredienti per un dolce dal gusto inaspettato ma buonissimo e facilissimo da preparare in soli 5 minuti adatto per merenda e che farà impazzire adulti e bambini:

a) una confezione di pane in cassetta senza crosta;

b) 500 ml di panna già zuccherata;

c) frutta di stagione, quanto basta.

Procedimento

Lavare e tagliare la frutta eliminando bucce, foglie e noccioli. Le fragole e le ciliegie vanno lasciate intere, mentre kiwi, mango, pesche, ecc. saranno tagliate a pezzi.

Montare la panna fredda finché non sarà ben soda. Ora distribuire la panna su tutta la superficie della fetta di pane cercando di non andare molto vicino ai bordi.

Inserire la frutta, ricoprire con la panna e con la seconda fetta di pane. Avvolgere il tramezzino in una pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per trenta minuti. Trascorso questo tempo togliere la pellicola e tagliare il tramezzino in due.

Possiamo aggiungere alla panna del mascarpone, o qualche goccia di rhum (se i tramezzini non destinati ai bambini) o, ancora, aggiungere la gelatina in fogli per una consistenza più compatta.

Ecco svelati, dunque, i 3 ingredienti per un dolce dal gusto inaspettato ma buonissimo e facilissimo da preparare in soli 5 minuti adatto per merenda e che farà impazzire adulti e bambini.