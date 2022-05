A molte famiglie basta davvero poco per entrare in una temporanea situazione di difficoltà economica. Per esempio, basta che arrivi una bolletta di conguaglio della luce e del gas. Oppure, giusto per fissare le idee, si rompe la vecchia lavatrice ed è necessario acquistare con urgenza quella nuova.

In genere, da questo punto di vista, le famiglie più in difficoltà a livello economico sono quelle che vivono con una sola entrata mensile. Per esempio, vivono di stipendio oppure prendono solo la pensione. In tal caso, arrivare alla fine del mese senza ansia è già difficile pure quando non ci sono delle spese impreviste da coprire.

In questi casi basterebbe entrare in possesso di 1..000/2000 euro per risolvere la situazione. Quindi, non serve altro che un piccolo prestito che, pur tuttavia, spesso le banche non concedono per mancanza di requisiti e di affidabilità creditizia. Vediamo, allora, quali possono essere al riguardo le soluzioni alternative.

Cosa fare quando servono soldi e quali sono le soluzioni per avere rapidamente tutto il denaro che serve

Nel dettaglio, per avere rapidamente tutto il denaro che serve, la banca non è l’ideale o comunque potrebbe non esserlo al fine di ottenere un prestito. In quanto è più facile ottenere piccole somme di denaro rivolgendosi, anche online, alle società di credito al consumo.

Su cosa fare quando servono soldi, poi, c’è anche da dire che spesso si chiede aiuto ai parenti. In tal caso, però, occorre fare molta attenzione all’importo, anche frazionato, che passa di mano tra chi presta e chi riceve. Attualmente, infatti, ai sensi di Legge i prestiti in contanti, anche tra parenti, sono possibili fino alla soglia dei 1.999,99 euro.

Soglia oltre la quale, invece, scattano le sanzioni. In pratica, se un parente vuole prestare più di 2.000 euro lo può fare. Ma lo deve fare obbligatoriamente con una modalità tracciabile. Inoltre, la soglia sui pagamenti e sui trasferimenti di denaro anche fra padri e figli in Italia, dal 2023, dovrebbe scendere a 999,99 euro.

Quali sono le altre soluzioni immediate, dal prestito su pegno al social lending

Se non ci sono parenti o società di credito al consumo disposte a prestare denaro, che fare? In tal caso c’è la vecchia soluzione del prestito su pegno ma anche quella del prestito online tra privati attraverso delle piattaforme web abilitate che fungono da intermediari. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto social lending.

