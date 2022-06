Nella vita di tutti i giorni cucinare è sia un’esigenza che un piacere. Ci sono persone che amano preparare primi piatti elaborati e altre imbattibili nel cuocere alla perfezione pesci e carni. Riscuotono forse meno attenzione le verdure. Ci si sbizzarrisce di più con loro in estate, quando prepariamo volentieri molti tipi d’insalata per cena o per un picnic all’aperto. Per quanto riguarda i dolci, l’Italia vanta un’antica e rinomata tradizione pasticcera. A volte anche una semplice torta fatta in casa basta per gratificarci o per coccolare grandi e bambini.

Alzandosi le temperature, mangiamo volentieri gelati passeggiando in città o su un lungomare. Ci sono tanti gusti tra cui scegliere e ogni anno ci sono delle novità da assaggiare. Se volessimo preparare un semifreddo a casa basterebbero pochi ingredienti che ora andiamo a scoprire. L’elemento base è la panna, che dobbiamo mettere in frigorifero il giorno prima della preparazione. In questo modo potremo fare una bella sorpresa ai figli o ai nostri ospiti.

Per preparare questo irresistibile e goloso semifreddo senza usare uova né cottura bastano pochi ingredienti tra cui la panna

Ecco quali ingredienti servono per fare un semplice semifreddo a casa:

400 ml di panna per dolci fredda;

400 g di Nutella;

100 g di biscotti secchi rettangolari;

granella di nocciole;

cacao.

Versare la panna in una ciotola e cominciare a montarla con le fruste elettriche. Aggiungere 200 g di Nutella e mescolare bene dal basso verso l’alto. Preparare adesso uno stampo da plumcake e rivestirlo con la pellicola trasparente. Disporvi metà della panna con la crema di nocciole e sistemare un po’ di biscotti. Coprire con metà della Nutella rimasta e altra panna. Terminare con i biscotti.

Sistemare il dolce nel freezer e attendere 2 ore. Trascorso il tempo, capovolgere lo stampo ed estrarre il semifreddo. Con l’aiuto di un colino coprirlo con del cacao e poi decorare con la Nutella e la granella di nocciole. Il semifreddo si può servire subito oppure possiamo rimetterlo in freezer. In questo caso, sarebbe meglio spostarlo nel frigorifero almeno 20 minuti prima di mangiarlo.

Per una variante altrettanto golosa possiamo sostituire la crema di nocciole con crema di mandorle oppure di pistacchio. La granella in questo caso sarà di pistacchi oppure di mandorle.

Abbiamo visto che per preparare questo irresistibile e goloso semifreddo bastano davvero pochi ingredienti. Non resta che provare e magari rifarlo variando il gusto.

