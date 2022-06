Nei mesi caldi quando si va al bar si preferisce optare per delle preparazioni fredde. La tazzina fumante di espresso viene dunque prontamente sostituita da delle versioni shakerate con ghiaccio o da succhi di frutta e bibite gassate. Però queste si possono anche direttamente preparare a casa senza dover per forza spendere fuori. Per questo oggi consigliamo una ricetta alternativa totalmente fai da te: altro che crema di caffè, ecco una bevanda spumosa e dolce che farà leccare i baffi a tutti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le preparazioni fredde per passare un’estate golosa e rinfrescante

Stiamo parlando dello spumone al gusto cioccolato. Come accade ad esempio con il gelato, questo genere di creme sono facilissime da preparare a casa se si hanno le giuste suppellettili. In questo caso per servirlo bastano veramente pochi ingredienti: 100 grammi di cubetti di ghiaccio, accompagnati da 300 grammi di latte, 60 grammi di latte in polvere e 10 grammi di cacao amaro. Questa lista si può anche adattare ai vegetariani utilizzando i liquidi di origine vegetale, come avena e soia e sostituendo il latte in polvere con lo stesso peso di proteine in polvere. Però è necessario fare attenzione che non presentino zuccheri aggiunti, per non far incrementare le calorie finali della ricetta. Per dolcificare si può usare il quantitativo di eritritolo o stevia che si preferisce. In questo modo si riuscirà ad ottenere un peccato di gola che non incide particolarmente sulla linea.

Altro che crema di caffè, questa bevanda spumosa e dolce è una goduria per il palato perfetta per l’estate e ha pure poche calorie

Vediamo però quali sono gli step da seguire attentamente. Per prima cosa è necessario inserire tutti gli ingredienti all’interno del mixer. Bisogna però fare attenzione a usare solo 100 grammi del latte che si è scelto, il resto infatti servirà nel passaggio successivo. Poi basta azionare il frullatore a una velocità media e versare a filo la quantità restante. Il movimento delle eliche farà gonfiare il composto in maniera esagerata fino a farlo diventare voluminoso e soffice come una nuvola. Quindi prendere una spatola per rimuovere il tutto dal mixer e inserirlo all’interno di bicchieri da portata. Consigliamo di gustarlo in compagnia finché si mantiene freddo.

Lettura consigliata

Nessuno lo sa ma bastano pochi ingredienti per ottenere a casa un cremosissimo gelato quasi a costo zero senza utilizzare né il freezer né la gelatiera