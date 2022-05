Quando si pensa al menù festivo si stila un elenco delle cose che occorre comprare. Innanzitutto, pensiamo al primo e poi via via alle altre portate e alla frutta. Potremmo preparare anche un antipasto sfizioso con pochi ingredienti, stupendo gli amici.

Per il dolce, cucinare un dessert a casa è facile con le ricette giuste. Nella ricetta che segue, gli ingredienti sono solo 3. Invece del solito dolce freddo, questo è semplice ma goloso e si prepara senza uova. Un altro vantaggio consiste nell’assenza di burro o gelatina e nel fatto che non ha bisogno della cottura in forno o in padella. Potremmo farci aiutare anche dai bambini, coinvolgendoli in un’attività che li possa incuriosire e divertire.

Come fare un dolce fresco con 3 ingredienti

Per preparare 4 monoporzioni di questo dessert occorrono:

200 g di biscotti;

40 ml di miele;

300 g di yogurt greco.

Mettere i biscotti in una busta da freezer e passarci sopra un mattarello o un bicchiere per sbriciolarli. In alternativa, si può usare un mixer da cucina o un frullatore a immersione. In una ciotola versare i biscotti tritati e mescolarli col miele. Prendere dei coppapasta e metterne uno per piattino. Distribuire un po’ di impasto all’interno compattando la base.

Adesso si può versare lo yogurt, livellandolo con un cucchiaio. Coprire con della pellicola trasparente e lasciare nel frigorifero dalle due alle tre ore.

Invece del solito dolce freddo eccone uno veloce con 3 ingredienti senza uova e senza burro né cottura

Invece delle monoporzioni questo dessert si può preparare in un piccolo stampo. Se abbiamo molti commensali basterà raddoppiare le dosi. Per una versione più golosa si può mescolare lo yogurt greco con delle gocce di cioccolato fondente. In mancanza delle gocce, basterà grattugiare una tavoletta di cioccolato.

Tra le altre idee, si possono usare dei confettini colorati o smarties. La copertura può essere fatta con della crema di pistacchio o nocciola. Per chi ama la frutta, l’aggiunta di pezzi di fragola nello yogurt o sopra, come guarnizione, può dare un tocco raffinato.

Chi lo desidera può aggiungere al dolce del caramello al momento di servirlo. Basterà sciogliere 150 g di zucchero in circa 50 ml di acqua a fuoco basso. Appena si forma il caramello, spegnere, lasciare addensare un po’ e immergendovi i rebbi di una forchetta per decorare il dolce. Per ottenere una forma particolare, coprire di fili di caramello un mattarello posto su un piatto. Appena è solido, staccare facendolo scivolare di lato e decorare i piatti con dei pezzetti.

