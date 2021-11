Si sa, mantenerci in forma e in salute dipende da tanti fattori. Il fumo, la sedentarietà, l’inquinamento, una dieta sregolata possono influire sul buon funzionamento dei nostri organi e dei vari sistemi, soprattutto cardiovascolari e gastrointestinali. Da tenere in conto anche l’ereditarietà. Analisi del sangue di routine e visite specialistiche sono molto importanti per capire se tutto procede bene. In caso contrario, si possono frenare in tempo alcune patologie e tenerle a bada con cure adatte.

Tra i valori che a volte troviamo un po’ alti ci sono quelli della glicemia e del colesterolo. Non bisogna trascurarli, con i consigli del medico possiamo abbassarli sia con medicine che con la dieta. Tra gli alimenti più consigliati ci sono senza dubbio quelli poveri di grassi, ricchi di omega 3 e 6, poi frutta, verdura, ortaggi vari. In particolare, quelli ricchi di fibre sembrerebbero aiutare in parte a prevenire malattie gravi come il diabete e quelle cardiovascolari. Per quanto riguarda i dolci, bisognerebbe essere cauti e non esagerare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una squisita torta di mele senza burro buona anche per chi ha glicemia e colesterolo un po’ alti

A casa possiamo preparare tanti dolci buoni, anche ipocalorici e senza grassi. Tra gli altri, questa versione della torta di mele piacerà a tutti. In particolare, è adatta a chi deve assumere pochi zuccheri e grassi.

Torta di mele senza burro

200 g di farina integrale;

3 mele grandi;

200 ml di latte di soia;

150 ml di olio di semi;

80 g di uvetta sultanina;

80 di zucchero di canna;

8 g di lievito per dolci;

un limone biologico.

Porre l’uvetta in una ciotola con dell’acqua tiepida. Sbucciare le mele, tagliarle a fette e metterle in un recipiente. Lavare il limone, grattugiarne la scorza sulle mele e spremerne metà succo per non farle annerire. A questo punto aggiungere il latte di soia, l’olio, l’uvetta sgocciolata e lo zucchero. Mescolare bene. Incorporare a poco a poco nel composto farina e lievito e mescolare. Alla fine, versare il tutto in una teglia oliata e infarinata e cuocere a 180 gradi per circa 45 minuti.

Questo dolce ha molte fibre, nessun grasso animale, è senza lattosio e senza uova. Il sapore delle mele è esaltato dall’aroma di limone. Se si vuole, si può aggiungere un pizzico di cannella.

In conclusione, ci si può coccolare ogni tanto con una squisita torta di mele senza burro buona anche per chi ha glicemia e colesterolo un po’ alti.