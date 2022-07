In Italia il pranzo della domenica è un momento molto importante che riunisce tutti i componenti della famiglia. I fornelli si accendono già al mattino e i profumi delle pietanze si espandono per tutta la casa.

All’ora di pranzo la famiglia si riunisce attorno a un tavolo, aspettando che arrivino tutte le portate. Naturalmente, la domenica sono immancabili il ragù della nonna e i dolci fatti in casa. Non dimentichiamo, poi, i cannelloni con i vari ripieni e la lasagna al forno.

Oggi parleremo proprio della lasagna, uno dei piatti più copiati al Mondo. È formata da alcune sfoglie di pasta all’uovo, che una volta bollite e scolate, vengono condite.

Per preparare questa lasagna bianca senza besciamella non servono mozzarella e prosciutto, ma solo 2 ingredienti leggeri e freschi

La lasagna è una vera istituzione, che si prepara in tutta Italia. Un piatto ricco e saporito tradizionalmente farcito con il ragù, la besciamella e il formaggio grattugiato.

Naturalmente, non mancano le varianti. Ad esempio, possiamo preparare un ripieno di funghi e salsiccia, prosciutto e mozzarella, carciofi e così via.

Se pensiamo, però, che la lasagna sia un piatto molto pesante da mangiare in estate, allora dobbiamo necessariamente preparare la ricetta che forniremo nelle prossime righe.

Per preparare questa lasagna bianca senza besciamella, ci servono:

300 g di sfoglie per lasagna;

400 g di ricotta:

500 g di zucchine;

50 ml di latte;

formaggio grattugiato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Laviamo ed eliminiamo le estremità dalle zucchine. Tagliamole a cubetti e lasciamo lessare in abbondante acqua salata, per 5 minuti. Scoliamo e lasciamo da parte.

Cuociamo le sfoglie della lasagna in acqua bollente e salata. Stendiamole su un canovaccio pulito per asciugare.

Nel frattempo, in una ciotola, ammorbidiamo la ricotta e uniamo un filo di olio EVO, il sale e il pepe. Amalgamiamo tutti gli intendenti.

Sporchiamo la base della pirofila con della ricotta e adagiamo le sfoglie di lasagna. Condiamo con dell’altra ricotta, le zucchine e il formaggio grattugiato. Farciamo i vari strati. Terminiamo con la sfoglia di pasta, qualche zucchina e il formaggio grattugiato. Versiamo il latte sui bordi della pirofila.

Ora siamo pronti per infornare a una temperatura di 200° C per circa 15 minuti. Facciamo attenzione che la superficie non bruci oppure copriamo con della carta stagnola.

Al termine di questo tempo, la nostra lasagna sarà pronta per essere servita.

