Quest’anno, l’eleganza va a braccetto con la semplicità e le donne più mature possono sfoggiare facilmente look favolosi senza spendere una fortuna. La moda del 2022, infatti, si adatta alle esigenze della popolazione colpita dal Covid 19 e dalla crisi economica degli ultimi anni. Nonostante una lenta ripartenza, gli eventi di politica internazionale dei mesi scorsi hanno peggiorato nuovamente la situazione. Dunque, anche l’industria della moda ha modificato i suoi scenari, puntando su capi versatili, di tendenza e alla portata di tutti.

L’età, nella moda, sembra non contare. Non a caso, ad esempio, tra le giovanissime si diffonde sempre più a macchia d’olio la moda dei capi vintage e dall’aspetto retrò, molto amati dalle donne over 50. Da parte loro, le donne più mature possono sfruttare alcuni consigli degli esperti per capire come vestirsi bene a 60 anni spendendo poco.

In particolare, oggi vedremo diversi abbinamenti e qualche consiglio, ideali non solo nei mesi più caldi dell’anno, ma anche per il prossimo autunno. D’altronde, i capi estivi che si adattano anche ai primi cali di temperatura autunnale sono tanti. Alcuni sono davvero un asso nella manica e non conviene assolutamente toglierli dall’armadio una volta finita l’estate.

Dunque, ecco come vestirsi bene a 60 anni spendendo poco grazie a questi abbinamenti di moda quest’estate e che spopoleranno anche in autunno

Tra i capi più gettonati della stagione troviamo tailleur e tubini monotinta, ma anche i pantaloni morbidi dallo stile maschile e camicie di lino. Look all’insegna della sobrietà e della raffinatezza.

Uno degli abbinamenti più amati dell’ultimo periodo e che ci accompagnerà anche durante l’autunno è caratterizzato da una camicia bianca di seta (magari annodata sul davanti), pantaloni neri e mocassini. Il tutto, arricchito da collana e orecchini in perle.

Altro capo d’abbigliamento favoloso, perfetto per le over 50 è il classico abito nero, svasato e con il colletto bianco in perfetto stile collegiale. Uno look sobrio e fanciullesco che ricorda gli outfit ordinati degli anni ‘60.

Per un tocco più sbarazzino, si consiglia di indossare pantaloni a zampa, delle calzature con un leggero plateau e magliettine all’uncinetto. Un vero must della primavera – estate 2022 che conta di continuare anche in autunno.

Approvati anche golfini, t-shirt e giacche strutturate. Per le maglie e le camicie si consiglia di optare per tagli a tre quarti in modo da nascondere, eventualmente, le braccia. Si consiglia, poi, di abbinare questi capi a gonne o pantaloni a vita alta. Insomma, le soluzioni sono tante e diverse, tuttavia il vero segreto per risparmiare e apparire impeccabili velocemente è quello di acquistare capi basici (come quelli citati oggi) e tenerli nell’armadio per qualunque evenienza.

Lettura consigliata