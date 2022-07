Non con prosciutto e mozzarella ma farciamo gli involtini di zucchine con questo gustoso ripieno perfetto anche per l’estate

Le zucchine sono le protagoniste dell’orto estivo. Un ortaggio che si coltiva in tutta Italia e che regala tante soddisfazioni. Le zucchine sono molto popolari sulle nostre tavole e si possono preparare in tantissimi modi. Sono perfette per cucinare un semplice contorno leggero, ma anche da aggiungere a un primo piatto. Non dimentichiamo quelle ripiene e fritte in pastella. Grazie al loro sapore delicato, si abbinano facilmente alla carne e al pesce.

Questo ortaggio si prepara in svariati modi e tutte le ricette hanno sempre un successo clamoroso. Ad esempio, oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori un piatto semplice e veloce, che vede come protagonista assoluto gli involtini di zucchine.

Spesso prepariamo questa ricetta al forno, utilizzando un ripieno classico realizzato con la mozzarella e il prosciutto cotto. Ma, in realtà, possiamo sbizzarrirci e utilizzare tante farciture. Possiamo usare altri salumi (magari quelli avanzati) oppure il paté di olive. Inoltre, gli involtini sono ottimi anche se preparati il giorno prima.

Ecco la ricetta dei nostri involtini di zucchine:

2 zucchine;

fette di speck q.b.;

formaggio spalmabile q.b.;

pangrattato q.b.;

formaggio grattugiato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto, laviamo le zucchine ed eliminiamo le estremità. Ora affettiamole finemente utilizzando una mandolina o un’affettatrice.

Spennelliamo, poi, le fette con dell’olio EVO e passiamole nel pangrattato mescolato con il formaggio grattugiato. Adagiamole su una teglia ricoperta con della catta forno e inforniamo per circa 10 minuti a una temperatura di 180°C.

Terminato questo tempo, poi, sforniamo le zucchine e lasciamo raffreddare. Ora siamo pronti per farcirle. Spaliamo il formaggio e aggiungiamo la fetta di speck (se è molto grande tagliamola in due). Arrotoliamo le nostre zucchine e fermiamole con uno stuzzicadenti.

Adagiamo gli involtini in una pirofila ricoperta con della carta forno, aggiungiamo un filo di olio EVO, il sale e il pepe. Inforniamo, infine, a 180°C per circa 10 minuti.

Terminata la cottura, possiamo servire i nostri involtini di zucchine agli ospiti. Accompagniamo il piatto con dell’insalata mista. Gli involtini di zucchine possono essere preparati anche il giorno prima e scaldati al momento del pranzo o della cena.

