Molte persone durante il periodo estivo preferiscono accantonare i classici secondi a base di carne in favore del pesce. Il pesce spada, ad esempio, è sempre un’ottima scelta per coloro che amano i secondi di mare. Trascorrendo una buona parte delle vacanze estive al mare, infatti, verrà naturale optare per questa sostituzione. Non sempre, però, la carne deve essere prerogativa della stagione fredda, in alcuni casi sarà possibile abbinare della carne a verdure di stagione. Oggi si andrà a vedere la ricetta delle polpette preparate con salsa di pomodoro, peperoni e zucchine. In questo modo si riusciranno a conciliare la carne con le verdure, per un secondo piatto estivo ricco di sapore. Per preparare delle polpette di carne morbide e succose, che ci ricorderanno quelle della nonna sarà, sufficiente provare questa ricetta.

Ingredienti per 5 persone

350 g di carne tritata;

70 grammi di mollica di pane sbriciolata;

1 bicchiere di latte;

4 uova;

6 cucchiai di pangrattato;

6 pomodori;

1 peperone;

2 zucchine;

olio EVO, quanto basta;

olio di semi, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

prezzemolo, quanto basta.

Per preparare delle polpette di carne morbide e succose al sugo come quelle della nonna proviamo questa veloce ricetta

Per preparare queste deliziose polpette bisognerà innanzitutto procedere bagnando la mollica di pane nel latte. In seguito prendere una terrina dai bordi alti e unire la carne, le uova, la mollica di pane, un po’ di prezzemolo, sale e pepe. Dopo aver dato vita ad un composto omogeneo si potrà procedere a formare delle polpette rotonde da passare nel pangrattato. Prima di fare cuocere le polpette si dovrà procedere a lavare le verdure e a tagliarle.

I pomodori e le zucchine dovranno essere scaldati in acqua bollente per qualche minuto. In seguito tagliarli a dadini e aggiungere anche il peperone tagliato finemente. Poi inserire il tutto in una ciotola che sarà utilizzata per le polpette. A questo punto fare cuocere le polpette in abbondante olio di semi di girasole e fare assorbire l’olio in eccesso con della carta da cucina prima di unirle alla salsa. Una volta pronte, poi, potranno essere distribuite in tavola. Le polpette preparate in questo modo potranno essere conservate per un paio di giorni in frigorifero chiuse in un contenitore in plastica. Si consiglia di non superare i due giorni perché potrebbe perdere il buon sapore.

