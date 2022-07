Non è french, fluo, rossa o multicolor questa manicure perfetta su unghie corte soprattutto per andare al mare

I preparativi pre partenza che, appunto, precedono la nostra vacanza ormai fissata e definitivamente prenotata sono davvero moltissimi.

Le signore in particolare hanno un bel po’ di cose da fare prima di potersi finalmente concedere il meritato relax che sognano da mesi.

Dovendo stare via come minimo una settimana, non bisogna solo pensare ai trucchi per far stare tutto in valigia, ma anche alla cura della persona.

Ad esempio, potremmo voler dare un taglio ai capelli, così da impiegare meno tempo nei lavaggi post giornate di sole, sabbia e mare.

Dovendo, poi, stare tutto il giorno o quasi in bikini, o comunque con indosso solo un costume, pare inevitabile lo step ceretta completa.

E visto che probabilmente andremo dall’estetista, perché non approfittarne anche per fare manicure e pedicure?

Per quanto riguarda la prima, nello specifico, potremmo puntare sulla nuova tendenza che sta conquistando Instagram e i social in generale.

Non è french, fluo, rossa o multicolor questa manicure che prende il nome di Squiggly nail art.

Si tratta di una manicure che può essere più o meno raffinata e delicata a seconda del carattere e dello stile personali, dunque accontenta tutte.

Diciamo che è perfetta soprattutto per il mare proprio perché è dal mare che prende ispirazione.

Si compone, infatti, di linee ondulate e sinuose che ricordano proprio quelle del mare che accarezza dolcemente il bagnasciuga nelle giornate più calme e serene.

Abbiamo, inoltre, specificato l’adattamento anche su unghie corte proprio perché queste linee tendono ad allungarle e farle sembrare più curate.

Se siamo curiose di scoprirla più nel dettaglio, continuiamo a leggere per lasciarci ispirare dalle varie declinazioni in cui si propone.

Al posto delle solite unghie nude, che comunque restano una garanzia per chi non ama ostentare, proviamo la versione squiggly minimal o pastel.

Due sole linee ondulate, nell’abbinamento di colori che più preferiamo, si sviluppano sulla superficie dell’unghia, rendendola più attraente.

Ancora più semplice, ma non per questo meno accattivante, è la proposta monocromatica, che chiede come protagonista un colore di tendenza.

Ad esempio, su base nude potremmo disegnare più linee arzigogolate in arancione e di certo saremo alla moda.

Se, invece, abbiamo una personalità forte, scegliamo la versione bold, con strisce ondulate e spesse, anche in tonalità arcobaleno.

