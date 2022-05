Non solo in padella, questa ricetta veloce e sfiziosa per cucinare le alici al forno senza friggere ma con pangrattato e limone

Nel periodo estivo oltre ai classici frutti di mare è possibile provare nuovi piatti con protagoniste le alici o acciughe. Si tratta di un pesce capace di apportare molti elementi benefici all’organismo, tra questi troviamo proteine, omega 3 ma anche vitamine, calcio, ferro e fosforo. Chi soffre di colesterolo alto, tuttavia, dovrà limitare il consumo di acciughe dal momento che queste ne sono una grande fonte. Questi pesci possono essere utilizzati in modi molto versatili in cucina, dai primi agli antipasti passando per i secondi. Molti amano cuocerle in padella ma saranno perfette anche al forno. Una ricetta molto amata le vede abbinate al baccalà e alle mandorle. In alternativa si potranno portare in tavola insieme ai fagiolini e alle patate.

Oggi, invece, si andranno a vedere le acciughe gratinate con prezzemolo e origano, una ricetta semplice e veloce per un antipasto delizioso. Quindi, non solo in padella, questa ricetta veloce e sfiziosa ci garantirà complimenti e apprezzamenti.

Ingredienti per 5 persone:

500 g di alici;

4 cucchiai di pangrattato;

2 mazzetti di prezzemolo;

succo di un limone;

origano, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Si consiglia di acquistare alici fresche al banco del supermercato o in pescheria. Per prima cosa, poi, sarà necessario pulirle eliminando la testa e la lisca centrale. In seguito lavare il prezzemolo e tritarlo con una mezzaluna per unirlo, poi, all’origano e al pangrattato. In una teglia da forno capiente sistemare un primo strato di alici, questo dopo averla spennellata con dell’olio EVO. Spolverare con il composto di pangrattato, prezzemolo e origano prima di formare un secondo strato. Da ultimo aggiungere il succo di limone, salare e pepare a piacimento. Il forno andrà fatto preriscaldare a 200 gradi e le acciughe andranno lasciate cuocere per una decina di minuti. Una volta pronte servirle in tavola calde.

Conservazione

Le acciughe preparate con pangrattato, prezzemolo e origano si potranno conservare in frigorifero in un contenitore a chiusura ermetica per un giorno. Se si dovessero lasciare per più tempo potrebbero perdere il loro sapore e, soprattutto, la loro consistenza. Meglio diminuire le dosi nel caso in cui non si sia sicuri di poterle consumare rapidamente.

