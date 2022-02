Il ripostiglio di casa nostra sembra diventato un emporio di prodotti per la casa. C’è il detersivo per i bianchi, quello per i colorati, l’ammorbidente e l’acido citrico. Per non citare i vari spray per i sanitari, quello anticalcare o per i vetri della cucina e gli specchi.

I prodotti per la pulizia della casa possono diventare davvero ingombranti e, più che aiutarci, creano confusione. Ma cosa accadrebbe se potessimo utilizzare un solo prodotto per biancheria, superfici e tutto ciò che necessita di pulizia? La verità è che un prodotto così esiste già ed è straordinariamente economico.

Le nostre nonne lo avevano già scoperto e non ne facevano mai a meno. Per pavimenti, bagno e biancheria bastava utilizzarne una piccola porzione e il lavoro diventava più semplice. Saremo sorpresi di scoprire che oltre a essere super efficace, questo particolare tipo di sapone è anche ecologico e biodegradabile.

Prodotto con ingredienti totalmente naturali, è un regalo che facciamo alla natura e al Pianeta. In più, anche le nostre tasche e l’ordine in casa ne gioverà. Tra poco scopriremo di cosa si tratta e come utilizzarlo.

Con l’avvento dei prodotti chimici per le pulizie di casa ne avevamo dimenticato l’esistenza. Ma il sapone molle di potassio esiste da anni or sono. Si presenta come un panetto dal colore giallo paglierino e dalla consistenza morbida.

Per pavimenti, bagno e biancheria è questo l’economico sapone naturale per averli puliti e profumati a lungo

Le sostanze che lo compongono sono principalmente olio di cocco, che lo rende solubile, e sali di potassio. Sono questi ultimi a renderlo un potente sgrassante. A differenza del sapone di Marsiglia, il sapone di potassio non si usava per la pulizia personale, ma ecco un elenco degli usi in casa:

in lavatrice o per il bucato a mano sciolto o direttamente nel cestello;

come detersivo liquido per superfici e sanitari;

come detergente multiuso per pavimenti, cucina, bagno;

contro cocciniglie, cimici, afidi etc.

Il miglior modo per utilizzarlo è scioglierlo in acqua. Utilizziamo 400 ml di acqua e 2 panetti da 500 grammi di sapone molle e versiamoli in una pentola. Scaldiamo il composto per pochi minuti e lasciamo che il sapone si sciolga completamente. Poi lasciamolo raffreddare qualche minuto prima di versarlo in una bottiglia (preferibilmente di vetro).

Per aumentare il profumo e l’azione disinfettante, uniamo qualche goccia di tea tree oil o di olio essenziale di lavanda o limone. Per il bucato a mano, si può strofinare direttamente sui capi. In lavatrice, invece, può essere mescolato a un misurino di acido citrico come ammorbidente.

Lettura consigliata

Mai più detersivi chimici per vestiti e pavimenti con questa ricetta ecologica e casalinga