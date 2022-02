Come abbiamo visto in diversi articoli, non serve essere esperti di computer per compiere alcune attività di base con i nostri pc e i nostri telefoni. È semplicissimo, per esempio, velocizzare il nostro computer e renderlo super efficiente. È possibile anche verificare agilmente se qualcuno ci ha bloccato su WhatsApp, intervenendo però in diversi modi se si vuole comunque raggiungere quel contatto. Oggi invece vediamo come è possibile localizzare un telefono Android e iPhone senza essere scoperti, ma soprattutto senza la minima traccia della nostra azione.

Ecco come localizzare un cellulare Android o iPhone senza essere scoperti usano solo indirizzo mail e relativa password

La prima cosa da sapere è che il servizio di geolocalizzazione, se attivo sui nostri smartphone, ci impedisce di vivere in incognito. Applicazioni come le mappe segnano ogni nostra tappa, calcolando percorsi, tempi e creando uno storico al quale si può accedere anche tramite computer. Basta semplicemente associarsi alla mail di sincronizzazione e ogni informazione sarà visibile. Esistono ovviamente delle applicazioni che farebbero il lavoro sporco al nostro posto. Nel caso di figli particolarmente ribelli si possono usare app di controllo parentale. Con queste si possono non solo seguire gli spostamenti, ma anche verificare i luoghi visitati e ricevere delle notifiche se quel dispositivo si trova in una zona da noi identificata come “vietata”.

Localizzare un Android

Per quanto riguarda gli Android questi sono dotati di una funzione chiamata “trova il mio dispositivo”. In questo modo si può sempre sapere dove si trova. Basta accedere a Google Account, inserire mail e password dell’account sincronizzato sul telefono che si vuole trovare e il gioco sarà quasi fatto. Una volta entrati bisognerà solo accedere alla sezione “sicurezza” scorrere in basso e cliccare su “trova il mio dispositivo”. In questo modo si può eliminare l’account dal cellulare, contattare il nostro operatore, chiamare il telefono o addirittura bloccarlo nel caso di smarrimento accertato. Se l’account Google è usato anche su iPhone la procedura è la stessa e le funzioni a nostra disposizione pure. Il telefono non riceverà nessuna notifica a riguardo.

Localizzare un iPhone

Nel caso di iPhone con indirizzo mail diverso da Google, si può utilizzare la funzione “find my iPhone”. L’operazione è praticamente identica a quella descritta sopra, solo che al posto di entrare su Google account entreremo su iCloud della persona da monitorare e, anche qui, sarà necessario possedere indirizzo mail e password associata. Quindi ecco come localizzare un cellulare Android o iPhone completamente in incognito.