Quando pensiamo alla carne ci viene in mente subito la bistecca. Eppure ci sono molti altri tipi di carni, spesso poco conosciute ma altrettanto buone e con qualità nutrizionali anche maggiori. C’è una carne in particolare, molto apprezzata dai palati più fini, dalle alte qualità alimentari e con molte meno calorie della bistecca. Scopriamo qual è.

I tre giorni della Pasqua per molti significheranno anche un tour de force culinario. Tra pranzi e cene molti potrebbero mettere su facilmente qualche chilo di troppo. Chi non vuole rinunciare alla carne in tavola ma preferisce rimanere più leggero, può orientarsi su un particolare tipo di carne bovina. Questa è considerata tra le più tenere ed è perfetta per i bambini.

A Pasqua, ma anche in altre occasioni, non necessariamente occorre mettere in tavola carni rosse come quelle di bovino o di maiale. Quelle bianche di pollo e tacchino sono ugualmente appetitose ma con un valore di calorie molto più basso delle rosse. Per esempio per Pasquetta o anche per Pasqua ci sono ricette molto semplici ma molto appetitose a base di tacchino grigliato.

Per Pasqua ecco una carne dall’alto valore nutrizionale con molte meno calorie della bistecca e ricca di Omega 3 e 6

Chi vuole trascorrere un pranzo di Pasqua all’insegna della leggerezza e della raffinatezza può puntare anche sulle lumache. La carne delle lumache nutre come una bistecca ed ha eccellenti qualità nutrizionali. Cento grammi di lumaca, pari a circa una dozzina di questi gasteropodi, nutrono come una bistecca, ma con solo 90 calorie. Questa carne ha un bassissimo valore di colesterolo ma è ricca di proteine e di potassio, fosforo e magnesio. Inoltre un etto di lumache contiene 218 mg di Omega 3 e 17 mg di Omega 6.

Gli esperti nutrizionisti considerano la carne di lumaca un alimento chiave per il futuro. Infatti l’allevamento di lumache è a basso impatto ambientale e a spreco zero. Il sapore della carne di lumaca è unico ed ha un retrogusto di nocciole e miele. Molti la snobbano ma le escargot sono considerate un piatto raffinatissimo utilizzato anche dagli chef stellati. La Helix Aspersa Muller e la Helix Aspersa Maxima sono le due varietà più allevate in Italia. Il prezzo al chilo è mediamente di 15 euro.

La ricetta tradizionale prevede la preparazione delle lumache in umido, con aglio ed erbe aromatiche. Il burger di escargot è un altro modo di gustare le lumache, piatto poco conosciuto in Italia ma apprezzatissimo in Francia. Sul web è facile trovare le indicazioni per la preparazione.

