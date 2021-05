Se si vuole la carne più tenera quale si deve comprare? Dipende dall’animale e dipende anche dalla parte dell’animale da cui proviene il pezzo di carne. È indubbio che una parte dell’animale dove sono presenti delle terminazioni nervose sarà più dura. Questa carne, se può piacere a un adulto, certamente non piacerà a un bambino, che rispetto all’adulto fa più fatica a masticare. Quindi, per fare mangiare la carne a un bambino, evitando che la sputi dopo averla masticata un paio di volte, questa deve essere tenera. Ma qual è la razza con la carne più tenera e qual è la parte migliore dell’animale?

Sicuramente se si parla di taglio, ogni macellaio sarà d’accordo nell’indicare il filetto come il taglio più tenero. Il filetto, principalmente di manzo, proviene dalla zona lombare dell’animale. È una parte del corpo molto ricca di tessuto muscolare ed è quasi assente di tessuto connettivo. Questo lo rende un pezzo di carne veramente tenero e squisito. Affinché il filetto sia veramente di qualità superiore, si dovrebbe anche fare attenzione alla percentuale di grasso contenuta. Con una giusta percentuale, il filetto cotto sarà veramente tenero e squisito.

In genere quando si parla di filetto si fa riferimento al bovino. Ma esiste anche il filetto di maiale e di altri animali, come la lepre o il cervo. Vi sono varie specie di bovini, ognuno con la carne con caratteristiche diverse. Chi è alla ricerca della carne più tenera e saporita, allora la scelta deve ricadere sulla carne di sorana. Pochi la conoscono ma questa è la carne più tenera in assoluto perfetta per i bambini ed un piatto da re per gli adulti.

La sorana non è una razza, ma è la femmina del manzo che non ha ancora figliato. In genere ha tra 15 e 22 mesi. Viene conosciuta per lo più con il nome di scottona.

Per queste caratteristiche la carne di sorana è molto tenera e molto saporita ed è molto ricca di proteine, ferro e vitamina B. Per gli esperti questo tipo di carne non ha eguali in termini di gusto e morbidezza. Appena scottata alla griglia è un piatto gustosissimo per gli adulti e perfetto per bambini. E per rendere una cena indimenticabile a base di scottona, la si può abbinare a questo vino.