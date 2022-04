Trovare lavoro non è facile in questi tempi di crisi. Ecco perché si moltiplicano le iniziative per favorire l’ingresso di inoccupati e disoccupati nel Mondo del lavoro. Oltre allo Stato anche alcune Regioni assumono iniziative per aiutare chi è in cerca di lavoro a trovare un’occupazione. Una Regione per favorire una particolare categoria di cittadini ha pensato di offrire dei Bonus per la partecipazione a corsi formativi. Scopriamo quali requisiti sono richiesti per potere accedere a questi assegni che ammontano a 3.500 euro.

Trovare lavoro in Italia rimane difficile nonostante il boom del prodotto interno lordo nel 2021. Gli esperti dicono che trovare un’occupazione è di per sé un lavoro. Chi cerca lavoro può adottare dei piccoli trucchi che possono aiutare a trovare l’occupazione più adatta alle proprie capacità. Tuttavia non sempre è possibile svolgere il lavoro che si desidera. Può capitare che molti siano orientati verso professioni scarsamente richieste sul mercato. Chi è capace di orientarsi verso quelle professioni che il mercato ricerca con maggiore frequenza avrà più possibilità di trovare lavoro. Per esempio, l’emergenza Covid ha fatto emergere la richiesta di 5 particolari professioni. Nei prossimi anni il mercato del lavoro avrà una crescente necessità di occupati in queste attività.

Bonus di 3.500 euro anche senza ISEE per i disoccupati di questa Regione e richiedibile fino a maggio

La Regione Campania per favorire la formazione in alcune attività professionali più richieste, ha messo disposizione un assegno di 3.500 euro per persone disabili.

Questo voucher può essere speso per la partecipazione ai percorsi formativi accessibili nel catalogo P.F.A. di questa Regione. Il contributo è destinato a persone con disabilità, secondo l’articolo 1 della legge 68 del 1999. Chi partecipa all’assegnazione deve avere almeno 18 anni di età e residenza in un comune della Regione Campania. I cittadini che accedono a questi percorsi devono essere disoccupati oppure inoccupati o inattivi.

Il voucher permette il rimborso totale o parziale delle quote di iscrizione a uno dei percorsi presenti nel catalogo sulla piattaforma della Regione Campania. Chi vuole accedere a questo Bonus deve iscriversi sulla piattaforma entro e non oltre le ore 17 del 2 maggio 2022. Il cittadino che vuole ottenere il contributo deve individuare l’apposito percorso formativo sul sito della Regione e poi richiedere il voucher.

Chi richiede questo Bonus di 3.500 euro non è obbligato a presentare la documentazione ISEE.

