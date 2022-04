Mancano pochissimi giorni alla Pasqua ed è il momento di definire gli ultimi dettagli dei menù che proporremo nei giorni di festa. Nei giorni scorsi gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato alcuni suggerimenti su primi piatti a base di carciofi e dolci pasquali. Oggi, invece, ci concentreremo su un aspetto che molti sottovalutano e che potrebbe determinare la buona riuscita di un pranzo: la scelta dei vini. Quindi ecco quali vini portare in tavola a Pasqua per esaltare al massimo le nostre ricette. È il momento di scoprire cosa si sposa alla perfezione con pesce, carne e dolci.

I vini perfetti per accompagnare le ricette di pesce

Partiamo proprio dal pesce, che spesso fa capolino tra gli antipasti e i primi piatti. Vol-au-vent, molluschi, vitello tonnato e carpaccio di polpo si esaltano se li abbiniamo a vini a base di uve Riesling. O in alternativa a vini bianchi freschi e delicati come l’ottimo Custoza veneto.

E se proprio non vogliamo rinunciare al vino rosso per l’antipasto, possiamo provare con un Pinot Nero. L’importante sarà scegliere una varietà equilibrata e morbida e dal gusto non troppo speziato. Altrimenti rischiamo di “uccidere” il sapore del pesce.

Cosa bere insieme ai piatti di carne come lasagne e agnello

Lasagne e agnello sono due grandissimi classici dei pranzi pasquali. Hanno entrambi un sapore forte e molto definito e per questo motivo la scelta del vino è davvero fondamentale. In questo caso sarà impossibile prescindere dal rosso. Un vino che dovrà essere molto strutturato e con una buona dose di acidità. Spazio quindi al Lambrusco nella sua versione più decisa o ai rossi toscani. Meglio ancora se con retrogusto fruttato o speziato.

Ecco quali vini portare in tavola a Pasqua e gli abbinamenti perfetti per esaltare il sapore di pesce, carne e dolci

Arriviamo a fine menù per scoprire i vini perfetti da abbinare ai meravigliosi dolci pasquali. In questo campo abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Partiamo dal cioccolato e dalle uova. La migliore scelta per il fondente è sicuramente un vino dolce leggero e non troppo strutturato. Un Marsala o un Barolo potrebbero fare al caso nostro. Con il cioccolato al latte, invece, possiamo puntare su un Pinot Nero o su un Merlot di corpo medio.

Per esaltare il sapore della colomba, infine, l’opzione migliore resta un vino rosso dolce. L’importante sarà scegliere un prodotto dall’aroma deciso e dal retrogusto fruttato.

Lettura consigliata

Ecco cosa bere con il pesce se siamo stanchi di vino bianco e prosecco per un abbinamento che ci lascerà davvero senza parole