Fare regali apprezzati senza cadere in banalità è il desiderio di tutti. Sbagliare alla grande è purtroppo più facile che trovare il regalo giusto. Non solo con chi si conosce meno, ma anche con i parenti è molto comune cadere in errore. Noi stessi chissà quanti regali abbiamo rinchiuso in un cassetto subito dopo averli scartati. Ed è un peccato, nonché uno spreco di soldi.

Quando non si sa proprio cosa regalare, si tende a puntare sui vestiti più comuni. Sciarpe, cappelli, calze e guanti vanno sicuramente per la maggiore, soprattutto in inverno.

Ma per essere originali anche in questa stagione spendendo poco ecco alcune idee che potrebbero farci fare un figurone.

Per non scegliere sempre sciarpe e cappellini, ecco 4 regali caldi originali ed economici ideali per le persone freddolose

Oltre a sciarpe, cappellini e calzettoni scegliamo anche altri regali adatti alle persone freddolose che potranno essere veramente apprezzati, anche spendendo poco.

Partiamo dal regalo più economico adatto a ragazzine, ma anche donne adulte che amano la moda: la fascia per capelli. Questo accessorio è tornato di moda in versione rinnovata rispetto al passato e scalda con stile anche nelle giornate più fredde. Da scegliere in un tessuto caldo come la lana e in colori neutri per non sbagliare, deve avere un nodo ritorto sul davanti per essere davvero glamour. Più simile a un turbante che alle fasce anni ’90, è un regalo economico ideale per riparare dal freddo. In alternativa, ecco il tessuto morbido come lana da scegliere questo inverno per un vestito caldo ma elegante e alla moda.

Favolosa per le sere invernali, da indossare seduti sul divano con una tazza di tè e un libro, è invece la coperta con le maniche. Morbida, grande e avvolgente, tiene al caldo, è piacevole al tatto ed è adatta davvero a tutti.

2 regali invernali per chi ama mangiare e bere

Per uomini e donne che sono spesso fuori casa e che amano le bevande calde, potrebbe essere utile una borraccia termica. Attenzione a sceglierne una di qualità, magari sostenibile o di design, per mostrarci attenti non solo alla funzionalità, ma anche ai dettagli. In commercio si possono trovare anche dei set che comprendono, oltre alla borraccia, tè o tisane. In alternativa, si possono acquistare separatamente in base ai gusti del destinatario per un regalo completo, utile e di valore.

Per mangiare in compagnia qualcosa di caldo e squisito sarà apprezzatissimo il set per la fondue bourguignonne da provare subito.

