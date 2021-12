Basta giacche ingombranti è questo il capospalla invernale di tendenza che sta divinamente anche a 40 50 e 60 anni

Per stare al caldo in inverno spesso si rinuncia a comodità e stile. Soprattutto quando indossiamo i giacconi voluminosi e ingombranti, potremmo sentirci impacciati nei movimenti e poco eleganti.

Ma tessuti caldi e stile possono stare insieme. L’abbiamo già visto con questo tessuto morbido come lana da scegliere questo inverno per un vestito caldo da indossare durante le feste.

E ce lo insegna anche un capospalla caldo, ma comodo e alla moda che arriva direttamente dagli anni ’70 e ‘80. Vediamo di cosa si tratta e come indossarlo una volta superati gli anta.

Lasciamo nell’armadio i giacconi grandi e ingombranti per tirare fuori lo stile. Dai mitici anni ’70 e ’80 è tornato di moda un evergreen che sta bene su tutto e a ogni età.

Morbido, caldo e avvolgente, stiamo parlando dello shearling. È la classica e intramontabile giacca di montone dall’esterno in pelle scamosciata e l’interno in pelo rasato. Anche se non è propriamente economica, l’investimento vale davvero la pena, perché questo capo è senza età e resiste negli anni.

Si può scegliere anche la versione sintetica, più economica e sostenibile, proposta dai brand in negozio, ma anche online.

In ogni caso, avere questo capo nell’armadio significa sapere sempre cosa mettersi prima uscire per stare al caldo, ma con stile.

Come indossare la giacca di montone dopo gli anta

La giacca di montone si può indossare senza paura anche dopo gli anta. Nei colori classici bianco, cioccolato e nero, ma anche rosso e viola, lo shearling ha un fascino eterno dall’aria vintage.

Dopo i 40, ma anche 50 e 60 anni, si può abbinare con un dolcevita o un maglione non troppo voluminoso in colori neutri. Sotto, un paio di leggings spessi o dei jeans dal taglio dritto con un paio di anfibi neri o stivali da cavallerizza.

Le tendenze autunno inverno 2021 2022 hanno portato in passerella le taglie maxi, da provare anche con la giacca di montone. In abbinamento alla gonna, la versione lunga o media è sicuramente la più adatta, optando magari per un taglio dritto.

Le più audaci possono osare con dei pantaloni di pelle neri che spopolano quest’inverno, da indossare con questi outfit strepitosi anche dopo i 40 anni.

Basta giacche ingombranti è questo il capospalla invernale di tendenza che sta divinamente anche a 40 50 e 60 anni. E per completare l’outfit, ecco come indossare i gioielli dopo gli anta con questi abbinamenti favolosi da imitare.