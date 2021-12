L’astrologia studia i movimenti e le configurazioni che i pianeti formano nel cielo astrale. Tutto scorre, anche nelle immensità della calotta stellare.

In questa prima metà del mese, tuttavia, una prima data importante (altri giorni cruciali seguiranno nel corso del mese) da ricordare è quella del 13 dicembre. Ci sarà infatti un movimento di pianeti che renderà il cielo molto importante per alcuni segni, ma non per tutti. Sarà il caso, ad esempio di Gemelli e Cancro, che questo weekend subiranno qualche battuta d’arresto.

Al contrario, è prevista immensa gioia per questi 5 segni zodiacali perché l’oroscopo prevede soldi, amore e salute.

I nati sotto il cielo del Sagittario

Lunedì 13 Marte farà il suo ingresso nel Sagittario, a portare nuova forza e nuova linfa ai progetti di questo periodo. Nella sfera professionale il cielo non sarà terso, specie per chi lavora in autonomia, alle prese con qualche trattativa in corso alquanto spinosa. In ogni caso nel complesso il cielo è molto promettente e sarà questo il punto di forza dei nativi Sagittario.

Lo stesso discorso vale anche in amore, dove la voglia di eros e passione la faranno da padrone, anche spingendo a infrangere il dogma della fedeltà.

Gli amici Pesci e Capricorno

Sempre con riferimento a lunedì 13, Mercurio sarà di scena nel cielo astrale di altri 2 segni dello zodiaco: Pesci e Capricorno.

Nel primo caso Mercurio sarà un valido alleato nelle faccende professionali e migliorerà i rapporti con il partner. Più dialogo e maggiore visione d’intenti sui progetti a medio-lungo termine. In compenso ci sarà ancora da fare i conti con l’avversione di Marte nel segno.

Il cielo dei nati Capricorno è invece tra i più belli dello zodiaco in questo momento. In questo caso, infatti, si può dire che Mercurio si aggiungerà ad una folta schiera di pianeti già ben disposti. È il caso di Venere e Plutone, a cui si aggiungerà anche il Sole tra un paio di settimane.

In sostanza, forma fisica, affari e lavoro saranno protetti dalle buone stelle per tutto il mese di dicembre. E allora niente di meglio, quindi, del celebrare questo momento con una soffice torta che ha già conquistato tutti da Tokio a New York.

Immensa gioia per questi 5 segni zodiacali perché l’oroscopo prevede soldi, amore e salute

Nel segno dell’Acquario, invece, si assisterà all’ingresso di Marte, a portare tanto coraggio e tanta grinta. L’ingresso servirà a dar man forte al flusso di energie da Giove, già nel segno. Altrettanto bella la sfera legata ai sentimenti: tutti vi apprezzano e ricercano la vostra compagnia. Gli astri consigliano di approfittarne per cercare l’anima gemella, se si è single.

Infine arriviamo agli amici Ariete, per i quali la parte migliore del mese inizierà appunto da lunedì prossimo. Amore, soldi e affari andranno bene e per qualcuno si prospetterà la firma di un nuovo contratto e nuovi progetti, non ultimi quelli legati alle prossime vacanze. L’unica nota stonata sarà data dall’opposizione di Venere, in aspetto ostile già da novembre.

