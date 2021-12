Perché questo è il momento giusto per mettere in portafoglio azioni Webuild?

La risposta è immediata andando a guardare il grafico delle quotazioni. Alla chiusura del 10 dicembre sia il BootmHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale rialzista. Statisticamente quando i due indicatori danno un segnale contemporaneamente la probabilità che sia corretto è molto più elevata.

Inoltre le quotazioni si sono portate a strettissimo contatto con il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 2,366 euro. Questa prima resistenza si trova in area 2,104 euro e potrebbe essere già rotta al rialzo settimana prossima. In questo caso, oltre al raggiungimento del I obiettivo di prezzo di cui parlavamo in precedenza, gli obiettivi raggiungibili si trovano in area 2,79 euro (II obiettivo di prezzo) e 3,214 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente la mancata rottura della resistenza in area 2,104 euro sarebbe un segnale di debolezza che ci dovrebbe indurre a ripensare sulla bontà del segnale di acquisto di cui parlavamo in precedenza. In questo caso potrebbe riprendere la discesa con obiettivo in area 1,645 euro.

La valutazione del titolo Webuild

Qualunque sia l’indicatore utilizzato (PE, PEG, PB) le azioni Webuild sono sottovalutate. Se a questo si aggiunge il fatto che il titolo è valutato 0.37 volte il suo fatturato del 2021, si conclude che i livelli di valutazione sono molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Più prudenti sono gli analisti che hanno un giudizio medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

È interessante ricordare che recentemente il consiglio di amministrazione ha comunicato che da inizio anno la società ha firmato contratti per 10,5 miliardi di euro di cui il 95% in mercati chiave e con basso rischio come Italia, Australia, Usa, Francia e Svizzera.

Questo è il momento giusto per mettere in portafoglio azioni Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 10 dicembre in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente a quota 2,1 euro.

Time frame settimanale

