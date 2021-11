Negli ultimi anni fare acquisti online è diventata un’abitudine per molti. Di per sé è comodo, richiede poco tempo ed è soprattutto economico, ma solo se fatto nel modo giusto.

Infatti, c’è chi passa ore e ore online navigando tra gli ecommerce e scorrendo i prodotti prima di acquistarli. Oppure, c’è chi arriva a spendere di più che in negozio o ad acquistare cose di cui non ha bisogno. Questo accade perché, forse senza saperlo, si commettono dei comunissimi errori. Vediamo ora come evitarli.

La miniguida in 10 passi per risparmiare soldi comprando online senza commettere errori

Per chi è abituato a comprare in negozio, ecco 3 cattive abitudini che fanno lievitare il conto della spesa da abbandonare subito. A chi, invece, capita di comprare online, consigliamo 3 app antispreco da scaricare adesso per riempire la tavola risparmiando tempo, cibo e soldi.

Ma oggi proponiamo anche la miniguida in 10 passi per risparmiare soldi comprando online senza commettere errori, qualsiasi sia l’oggetto acquistato. Vediamo i 5 passi da fare prima di comprare online e altri 5 da fare durante e dopo l’acquisto.

I 5 passi da seguire prima di acquistare online

Per iniziare a risparmiare sul serio, ecco i 5 passi da seguire prima di acquistare online:

impostare un budget massimo da dedicare a ogni categoria di prodotti. Che siano dei regali o la spesa settimanale, ogni tipo di acquisto deve avere un budget massimo dedicato da non superare; tenere una carta prepagata dove caricare solo il budget massimo precedentemente impostato per comprare online. Non c’è modo migliore per evitare di spendere più di quanto si voglia o si possa; redigere una lista degli acquisti, come quando si fa la spesa al supermercato. In questo modo, si eviterà di vagare senza meta e perdere tempo tra gli ecommerce e le varie categorie di prodotti; evidenziare nella lista le cose di cui si ha veramente bisogno. Online propongono spesso altri prodotti da mettere nel carrello, ma con una lista ben fatta si eviterà di acquistare d’impulso tutto ciò che appare sullo schermo; confrontare i prezzi del prodotto su tre o quattro siti dello stesso tipo. Si possono anche sfruttare i siti Web di comparazione dei prezzi per vedere dove risparmiare di più.

I 5 passi da seguire durante e dopo l’acquisto

Una volta fatti i giusti preparativi, sono questi i 5 passi da seguire durante e dopo l’acquisto:

sfruttare gli sconti di benvenuto. Molti siti offrono uno sconto sul primo acquisto o se ci si iscrive alla newsletter. Una volta iscritti, per gli acquisti successivi controllare sempre l’email per non perdersi le promozioni dedicate; usare codici sconto e coupon online. Si possono trovare sia sulla pagina principale di molti siti Web, ma anche su altri siti dedicati; lasciar sedimentare gli articoli nel carrello o, se non è possibile, tra i preferiti del browser. Dopo qualche giorno, se ci si ricorda ancora di averli messi in attesa, riguardarli a mente fresca per capire se sono veramente utili. Inoltre, se si lasciano nel carrello e si è iscritti alla newsletter, potrebbero arrivare delle email con sconti per concludere l’acquisto; quando si inseriscono i dati della carta per procedere con l’acquisto, è meglio non salvarli. Il fatto di doverli inserire ogni volta, infatti, potrebbe evitare gli acquisti rapidi e d’impulso; infine, dopo aver ricevuto il prodotto, se ha qualche problema o non ci va bene, è sempre conveniente fare il reso. Oltre a essere semplice, restituire qualcosa che non ci soddisfa eviterà che rimanga chiuso e dimenticato in un cassetto, facendoci buttare via tempo e soldi.

