Aspettare i saldi prima di rinnovare i vestiti nell’armadio è certamente una buona idea per il portafoglio. È questo il periodo giusto per comprare quei capi indispensabili che tutte dovrebbero avere nell’armadio, ma che a prezzo pieno potrebbero essere troppo cari.

Facendo attenzione ai falsi ribassi, è arrivato il momento di recuperare quel vestito che abbiamo aspettato a lungo o quell’accessorio tanto desiderato. Ma anche uno di quei capi indispensabili che ancora ci mancano.

I 5 vestiti indispensabili da comprare con i saldi invernali 2022 perché di tendenza anche dopo i 40 anni

Con l’arrivo dei saldi invernali, per non perdere tempo ed energie è utile stilare una lista dei capi da acquistare. Si potrebbe partire da quelli essenziali da indossare in tantissime occasioni.

Il primo è un capospalla che arriva dagli anni ’70 e ’80, il montone. Non è particolarmente economico, ma i saldi sono l’occasione per accaparrarselo scontato. In ogni caso, ne vale davvero la pena perché è un capo resistente e senza età. Ecco alcune idee per abbinare il montone ed essere sempre alla moda anche dopo gli anta.

Un capospalla più classico, ma in grado di dare eleganza a ogni outfit, è invece il cappotto. Ci sono modelli e stili di cappotto davvero per ogni personalità ed è un evergreen a cui non si può rinunciare. Se ancora ci manca o vorremmo prenderne un modello diverso, i saldi invernali sono l’occasione perfetta per procurarselo.

3 cose da comprare ora e indossare tutto l’anno

Un passepartout che salva anche nelle occasioni più complicate è la camicia bianca. Indispensabile in un contesto formale, infonde gusto e raffinatezza anche negli outfit più casual. Per questo è fondamentale avere nell’armadio almeno una camicia bianca di qualità con cui sentirsi a proprio agio.

Ci sono poi i pantaloni di ecopelle, che restituiscono un’aria grintosa e audace. Abbiamo già visto come indossarli e abbinarli con stile anche dopo i 40 anni, per dare voce alla propria personalità.

Infine, un vestito indispensabile che è utile in ogni stagione. Si tratta dell’abito lungo in stile impero, con la vita molto alta. La bellezza di quest’abito sta nel fatto che si può indossare sia in estate per essere eleganti anche nelle giornate più calde, sia in inverno. Nella stagione fredda è perfetto con un paio di collant e un caldo maglione corto. Inoltre, lo possono indossare davvero tutte. È infatti uno dei capi essenziali anche se si è basse e minute, perché slancia la figura.

Sono questi i 5 vestiti indispensabili da comprare con i saldi invernali 2022 perché di tendenza anche dopo i 40 anni.