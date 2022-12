Per non ingrassare durante le feste ecco cosa evitare di fare a tavola

Prevenire il mettere su troppi chili durante i pranzi e i cenoni del periodo natalizio è possibile, basta seguire alcune buone pratiche ed ecco quali.

Le feste di Natale, si sa, sono il momento dell’anno in cui forse più di ogni altro giorno si tende a esagerare un po’ troppo a tavola. Dire di no a tutte le leccornie tipiche della tavola natalizia è impossibile, ma è anche molto complicato sedersi a tavola senza provare qualche senso di colpa di troppo per l’eventuale impatto negativo sulla linea che avranno.

Molti ritengono sia furbo effettuare delle drastiche diete nei giorni immediatamente precedenti il Natale per non ingrassare durante le feste e godersi la tavola in tranquillità. Altri invece si lasciano andare e ne pagano poi le conseguenze dopo. Come sempre accade, la virtù sta nel mezzo. È giusto prepararsi alle feste natalizie nella maniera migliore, ma non bisogna cadere nel tranello delle diete lampo. Il risultato potrebbe essere addirittura controproducente, perché spesso queste azioni fai da te si trasformano in uno stress per l’organismo, che sarà poi spinto a ingrassare nuovamente una volta usciti dal regime restrittivo.

Per non ingrassare durante le feste evitare le diete lampo

È sempre bene evitare di imbarcarsi in queste avventure senza prima aver consultato un medico o un nutrizionista professionista, ricordando che le diete richiedono sempre impegno, costanza e attenzione. Questo non vuol dire, però, che non si possa correre ai ripari prima dei bagordi natalizi. La preparazione comincia già quando si fa la spesa: evitando di acquistare più cibo di quello che si consumerà, non solo si eviteranno gli sprechi, ma si preverrà l’eccesso in tavola e questo vuol dire rispettare le porzioni giuste nella preparazione delle pietanze.

Questo accorgimento impedirà anche l’eccesso tipico delle tavolate natalizie, quando ci si siede e ci si abbuffa per giorni e giorni con pasti completi dall’antipasto al dolce al liquore. E va bene nei giorni di festa principali, ma diventa un eccesso se per due settimane intere si mangia in questo modo. Un’altra buona idea è quella di scegliere piatti del menù gustosi e della tradizione che però siano il più salutari possibile.

Le buone pratiche da seguire ma la virtù sta nel mezzo

E qui si arriva ad un’altra nota dolente: dolci e alcolici. Tutti ricevono il classico cesto natalizio pieno di pandoro, panettone, torrone e qualche bottiglia di vino in più. Ciò però non vuol dire che bisogna necessariamente consumare tutto e subito. Stappare una buona bottiglia di vino il giorno di festa rende speciale quel pasto. Farlo ogni giorno, però, non solo ne sminuisce il valore, ma di certo non fa bene alla salute.

Per non ingrassare durante le feste occhio anche alla frutta secca, che sembra più salutare ma in realtà tanto bene non fa. Altra buona pratica è quella di non saltare mai i pasti. Piuttosto, è meglio sostituirli con cibi più leggeri: insalate o minestra di verdura, per esempio. Questo aiuterà sia ad “alleggerire il carico” sia a depurare l’organismo dagli eccessi dei giorni di festa. Infine, a gennaio, dopo l’Epifania, andare ad ammazzarsi in palestra digiunando pur di perdere quei 2 kg presi è quanto di peggio si possa fare. Meglio un graduale e molto più sano ritorno alla normalità.