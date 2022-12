Se friggendo abbiamo unto il muro e il pavimento, ecco i trucchi della nonna per pulirli facilmente

A volte, quando si frigge ci sono schizzi che vanno sul pavimento e anche sul muro. Se nel primo caso, magari, sappiamo come pulire, quando l’unto va sulle pareti diventa un vero problema per tanti. Eppure, esistono dei rimedi efficaci della nonna per togliere l’unto dal muro. Ed ecco quali sono.

Friggere è uno dei metodi di cottura preferiti dagli italiani. Ci sono talmente tanti piatti che prevedono esattamente questo procedimento in cucina che, in tanti, lo fanno a occhi chiusi. Sicuramente ottimo nel sapore, a partire dal fritto di pesce, ma da mettersi le mani nei capelli con l’olio che schizza per la casa.

Quando l’olio cade sul pavimento, magari, sappiamo come porvi rimedio. Diverso è il discorso se qualche schizzo di olio finisce sul muro. Cosa fare in questi casi? Esistono dei rimedi naturali per sistemare senza dover imbiancare.

Ecco il metodo geniale per iniziare a togliere l’unto dai pavimenti sporchi di olio

Si diceva dell’olio che scappa. Se friggendo abbiamo unto il muro e il pavimento non dobbiamo disperare. Anche se i pavimenti non sono facilissimi da pulire quando le gocce di olio e di unto vi cadono sopra. Ebbene, cosa fare con un pavimento unto di olio è facile. E senza lasciare gli aloni di unto che sono una vera seccatura. Basta questo semplice rimedio che usavano i nonni e tutto viene rapidamente sistemato.

In pratica, non dovremo fare altro che cospargere subito dello zucchero sul punto dove si è unto il pavimento. Aspettiamo qualche minuto. Fino a quando non si forma una sorta di palla solida. A questo punto, rimuoviamo il tutto e il gioco è fatto. Va bene, in alternativa, anche il sale o il bicarbonato. Se ci fosse ancora un alone di olio, ecco come fare. Dovremo preparare una soluzione di aceto bianco (fantastico per pulire i vetri), detersivo per i piatti e acqua. Passiamo la macchia con un foglio di giornale che avremo imbevuto nel preparato.

Cosa fare se si dovesse ungere di olio il muro appena imbiancato

Se con il pavimento, tutto sommato, non ci sembra così impossibile intervenire, diverso è il discorso per il muro. Magari, abbiamo appena imbiancato ed ecco che compaiono quelle macchie che ci sembrano indelebili. Può succedere anche che ci cada una bottiglia di olio per terra e che finisca per schizzare le pareti. Cosa fare sul muro per pulirlo?

Ci sono, anche in questo caso, degli utili rimedi che potremmo applicare. La prima soluzione che le nostre nonne ci propongono è quella in parte usata col pavimento. Dovremmo usare il bicarbonato, utile in casa, ad esempio, anche quando finisce il sapone. Ed ecco come fare.

Se friggendo abbiamo unto il muro e il pavimento ecco come intervenire con pochi centesimi

In pratica, dobbiamo prendere una spazzola inumidita a setole morbide con sopra del bicarbonato e passare la parete. Esiste anche un’altra soluzione che potrebbe risolvere il nostro problema delle macchie di unto sul muro.

Ovvero, usare l’ammoniaca che è un ingrediente utile per sgrassare. Ecco il procedimento. In un litro di acqua, che non deve essere bollente, versiamo qualche cucchiaio di ammoniaca (3 è il numero perfetto). Usiamo un panno morbido nuovo e immergiamolo nel liquido. Dopo averlo strizzato bene, passiamo energicamente sulla parete. Se va tutto bene, la macchia sarà scomparsa.