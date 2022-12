Niente Maldive e Thailandia per andare al caldo a Natale: ecco 5 mete a due passi dall’Italia

Non tutti amano la montagna e la neve in inverno. Spesso, però, pensiamo che per fare una vacanza al caldo dobbiamo fare viaggi lunghi e oltreoceano. Niente di più sbagliato, perché ci sono delle destinazioni imperdibili anche in Europa, a pochi passi dall’Italia.

Le feste natalizie sono un ottimo momento per fermarsi. Prendersi cura di sé e andare a trovare i parenti, che magari non vediamo da mesi. Un momento perfetto per stare in famiglia. Questa può essere, però, anche un’ottima occasione per viaggiare. Sicuramente molti di noi amano la montagna e la neve, ma non è per tutti così. Soprattutto chi non ama il freddo del periodo natalizio, potrebbe pensare di fare una fuga in qualche luogo più caldo.

Non dobbiamo andare lontani dall’Italia per trovare una bella temperatura anche in inverno. Infatti, anche l’Europa ha delle mete calde anche in questa stagione. Inoltre, queste destinazioni sono anche più belle e meno costose durante l’inverno rispetto al periodo estivo. É estate tutto l’anno in queste destinazioni europee a pochi passi dall’Italia.

Niente Maldive e Thailandia per andare al caldo a Natale, ecco cosa offre il Mediterraneo

La prima meta è davvero perfetta per essere esplorata in inverno. Si tratta di Cipro che ha una temperatura media di 20 gradi. In questo periodo non c’è molta vita in quest’isola del Mediterraneo e la parte più attiva è sicuramente il Sud. Noleggiamo un auto e andiamo a scoprire gli antichi villaggi e le chiese bizantine del posto, piccoli gioielli nascosti. Con meno turisti potremo veramente visitare tantissime attrazioni storiche in tutta tranquillità. Se ci piace passeggiare, non mancano i percorsi lungo la costa mediterranea.

Ci spostiamo ora in Spagna, più precisamente a Lanzarote. Anche qui la temperatura media si aggira intorno ai 20 gradi, rendendo questa perla delle Isole Canarie bellissima anche in inverno. In questo periodo, infatti, le strutture abbassano di molto i loro prezzi, rendendo fattibile una bella vacanza per tutta la famiglia. Molto più colorata rispetto all’estate, Lanzarote è ottima anche per qualche escursione.

Un luogo per rilassarci al caldo

Niente Maldive e Thailandia per andare al caldo a Natale, ma questa meta a due ore dall’Italia. Malta è al terzo posto della nostra lista e sicuramente una meta da non perdere se non amiamo il freddo. In questa destinazione splende il sole tutto l’anno ed è perfetta per rilassarsi, anche a bordo piscina. Esploriamo i porti e i villaggi dei pescatori, delle gemme di questo Paese. Infine non mancano le attrazioni culturali. Infatti, Malta ha 9 siti facenti parte del patrimonio dell’UNESCO. Insomma, davvero una meta imperdibile.

Andiamo a vedere le balene in questo paradiso

Infine Le Azzorre, in Portogallo, non possono mancare tra le nostre opzioni. Qui possiamo fare davvero tantissime attività all’aperto, tra cui camminate, kayak e giri in bici. Le isole sono una meraviglia naturale, con acque turchine che contrastano con delle distese verdi. Le Azzorre sono composte da 9 isole, tutte con laghi vulcanici, sorgenti termali, giardini e foreste. Tra le attività più uniche di questo luogo troviamo la possibilità di vedere le balene. Ricordiamoci di prenotare questa opportunità unica.