Niente lasagne e tortellini per il pranzo di Natale, ecco un primo piatto raffinato con il riso

Ci sono dei piatti classici che si preparano per le feste. Pensiamo alla pasta al forno, alle lasagne. Sono molto buoni anche i cannelloni e la pasta ripiena. A volte piace cambiare. Continuando la lettura conosceremo gli ingredienti di un gustoso primo piatto.

Si sa, la pasta di qualsiasi formato e con qualsiasi condimento è tra i primi piatti più amati. Durante le feste sulle tovaglie di lino della nonna risaltano pietanze ricche e gustose.

Teglie di lasagne o cannelloni profumano molte case italiane. Si apprezzano anche i ravioli, i tortellini e altri formati di pasta ripiena. Molte famiglie cucinano anche degli ottimi risotti.

Le coltivazioni di riso sono presenti in molte regioni. Questo cereale si distingue soprattutto in due varietà:

japonica, che cede facilmente amido;

indica, che ne rilascerebbe meno, mantenendo i chicchi ben separati.

Per risotti e minestre si usano di solito tipi di riso della varietà japonica. L’indica, come il Basmati, andrebbe bene per insalate e riso Pilaf.

Per sorprendere con gusto i nostri ospiti potremmo preparare per Natale un primo con il riso.

Gli ingredienti sono:

300 g di riso Basmati ;

; un uovo ;

; 600 g di finferli o altri funghi , anche in busta;

, anche in busta; 300 g di salmone ;

; 300 g di rana pescatrice ;

; 100 ml di panna ;

; 3 bacche di ginepro ;

; 1 spicchio d’ aglio ;

; un mazzetto di cerfoglio o di prezzemolo ;

; 30 g di burro ;

; sale e pepe.

Lavare i funghi, scolarli, asciugarli e tagliarli a metà. Pestare le bacche di ginepro e soffriggerle nel burro con uno spicchio d’aglio in padella. Aggiungere i funghi, un po’ d’acqua, un pizzico di sale e lasciare cuocere per 20 minuti.

Pulire i pesci e togliere la lisca. Tagliare a tocchetti la pescatrice e il salmone e aggiungerli ai funghi in padella. Versare la panna da cucina e insaporire con un po’ di pepe. Continuare a cuocere per altri 20 minuti. Tritare il cerfoglio e aggiungerlo quasi a fine cottura.

Particolare cottura del riso

Far bollire l’acqua in una pentola, versare il riso e cuocerlo per 5 minuti. Scolarlo e separarne un terzo. In questa porzione di riso amalgamare un uovo sbattuto. Versarlo in una pentola e scavarlo nel mezzo. Inserire la parte restante e versare circa mezzo bicchiere d’acqua con una noce di burro sciolta dentro. Coprire e fare cuocere per 10 minuti a fuoco basso.

Con l’aiuto di una spatola di legno o una leccarda staccare il riso dall’interno della pentola. Se l’operazione risulta difficile, immergere per qualche secondo il fondo in acqua con cubetti di ghiaccio. Distribuire il riso nei piatti e condire con pesce e funghi.

Qualche variante

Niente lasagne e tortellini per il pranzo di Natale, questo primo di riso, pesce e funghi sarà un’alternativa di successo.

La rana pescatrice è un pesce abbastanza magro e ricco di utili sali minerali. Il salmone è invece più grasso e apporterebbe minerali e vitamine. Il riso è naturalmente senza glutine.

Il piatto nel complesso è abbastanza bilanciato. In caso di problemi con il colesterolo si potrebbe aumentare la dose di rana pescatrice e diminuire quella del salmone. Inoltre, possiamo sostituire il burro con olio extravergine d’oliva.