Per essere stilose in ogni occasione, gli accessori sono un pezzo dell’outfit davvero indispensabile. Anche sui capi più semplici ed essenziali, il giusto accessorio può svoltare il look. Alcuni riescono addirittura ad aggiungere qualche centimetro in altezza e non è quindi sorprendente che siano il punto forte per essere al top.

In particolare, viso e collo si riescono a valorizzare moltissimo con gli accessori giusti. I più comuni sono le collane e le sciarpe, oppure gli amatissimi foulard, che si possono indossare e abbinare con qualche trucchetto di stile.

Ma esiste un altro accessorio che pochi conoscono e che potrebbe invece essere ciò che stavamo aspettando per dare una svolta all’outfit.

Per non indossare sempre sciarpe e collane è questo l’accessorio originale ed elegante ideale per le occasioni speciali

Molti capi di moda che finiscono nell’armadio delle donne derivano in realtà da pezzi tipicamente maschili. Ne è un esempio un tradizionale giubbotto primaverile che indossavano i piloti della Prima Guerra Mondiale.

Anche nel mondo degli accessori si trovano esempi di questo genere, primo fra tutti il collar pin. Si tratta di una spilla particolare che gli uomini attaccavano al colletto della camicia e che passava sotto il nodo della cravatta. L’obiettivo era tenere il colletto ben dritto e al contempo sollevare leggermente la cravatta per un effetto estetico migliore.

Questo accessorio è poi entrato nella moda femminile, per dare un tocco di classe ed eleganza. Anche se oggi non sono in molti ad usarlo, si può scegliere di indossarlo per non passare inosservate. Se portato nel modo giusto può, infatti, rendere più viva la propria camicia con grande raffinatezza.

Due modi per mettere il collar pin sul colletto della camicia

Ci sono diversi tipi di collar pin, da scegliere in base al proprio stile e a quanto si vuole essere originali.

Un primo modo per indossarlo è prendere le spille separate, da mettere sulle due estremità anteriori del colletto. Soprattutto i colletti lunghi dal taglio vintage sono adatti per questo tipo di spilla. Possono essere due identiche tra loro oppure diverse, l’importante è mantenere lo stesso stile.

Un’alternativa ancora più elegante sono le spille unite da una catenella. Bisognerà metterle nella medesima posizione, ma la catenella darà un’ulteriore personalità all’outfit.

Per non indossare sempre sciarpe e collane, il collar pin è una valida alternativa originale che saprà stupire tutti. Se non si trova nei negozi locali, si può cercare online dove sono disponibili moltissimi tipi e stili diversi.