I vestiti sono lo specchio della propria personalità e delle proprie emozioni e per questo bisognerebbe sempre sentircisi a proprio agio. Se indossati nel modo giusto, inoltre, possono aiutare a mascherare le imperfezioni e a valorizzare i propri punti di forza.

Ad esempio, per chi ha un fisico a pera, alcuni pantaloni valorizzano il punto vita e nascondono i fianchi larghi più di altri.

Un desiderio comune è sempre quello di apparire più alte e slanciate. Per ottenere questo effetto si dovrebbero preferire alcuni capi essenziali in grado di assottigliare la figura. Un occhio bisogna tenerlo sempre anche sugli accessori, che possono contribuire in maniera evidente allo scopo.

I 3 accessori che fanno sembrare più alte perché slanciano e assottigliano la figura

Per apparire più slanciate, il primo accessorio da tenere in considerazione è la cintura. Sempre molto elegante e perfetta per allungare la figura è la cintura sottile da portare sotto il seno. In questo modo, si ottiene un effetto simile a quello dell’abito a impero, essenziale per chi ha qualche centimetro in meno.

Anche la cintura più spessa potrebbe aiutare, ma solo in certi casi. Chi ha i fianchi larghi, ad esempio, usando il classico cinturone potrebbe rischiare di ottenere l’effetto contrario.

Un altro trucchetto di stile per slanciare la figura è creare delle linee verticali grazie agli accessori. Orecchini pendenti e collane lunghe sono i modi migliori per creare l’effetto ottico desiderato. Se si vuole puntare verso l’alto, le linee verticali aiuteranno a raggiungerlo.

Per lo stesso motivo, si consigliano ovviamente scarpe e stivaletti dal tacco alto e sottile.

Anche l’acconciatura ci può venire in aiuto

Anche se spesso non si tiene in considerazione, l’acconciatura è una valida alleata del proprio look. Usando l’acconciatura giusta è addirittura possibile recuperare qualche centimetro in altezza.

Anche con i capelli vale il principio delle linee verticali, quindi si può puntare a un raccolto alto in cima alla testa.

A questo scopo, sono perfetti i kanzashi, ossia le bacchette giapponesi per capelli. Aiuteranno a creare uno chignon perfetto e ad alzare l’acconciatura ancora di più. Basterà fare in modo che la bacchetta miri verso l’alto e spunti quanto basta dai capelli per guadagnare altri centimetri.

Questi sono i 3 accessori che fanno sembrare più alte senza sforzo, dando anche una coerenza di stile al proprio outfit.

Anche i capelli tagliati corti possono aiutare a raggiungere lo scopo. Se si vogliono mantenere lunghi, basterà acconciarli in modo che sembrino più corti senza esserlo.