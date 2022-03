Il mondo del giardinaggio e dell’architettura di esterni è vario e ricchissimo. Vantando una storia centenaria, questa disciplina è ricchissima di suggestioni, che la rendono più attuale che mai. In particolare, dall’Inghilterra continuano ad arrivare mode e tendenze perfette da riprodurre nei nostri giardini. Oggi vogliamo parlare di una tendenza antichissima, che sta ritornando in auge dopo anni di dimenticanza. Si tratta di uno stile di giardino davvero particolare e unico. Ecco perché sta avendo un incredibile successo questa moda giardino da copiare, vediamo di cosa si tratta.

Uno stile bello e pratico

In epoca tardo-rinascimentale in Italia nasce la moda del cosiddetto giardino all’italiana. Questo tipo di creazione era caratterizzato da una cura estrema dei dettagli, un prato perfettamente tenuto e ampio uso di motivi geometrici. Non solo, questo giardino era abbellito da statue mitologiche e labirinti perfetti.

Durante il Settecento in Inghilterra è nata una tendenza molto diversa, che abbandonava quell’ideale perfezione formale. Il giardino all’inglese ha un’apparenza più spontanea, mischia diverse piante e ha un aspetto più selvaggio. In seno a questo stile nascono i cosiddetti kitchen garden.

Questi giardini sono caratterizzati dalla stessa cura estrema ma al posto di piante ornamentali vedono ortaggi, piante officinali e alberi da frutto.

Sta avendo un incredibile successo questa moda giardino che possiamo riprodurre a casa nostra

Questo tipo di orto-giardino, anche conosciuto come potager o vegetable garden si può dire che unisce l’utile al dilettevole. Cavoli, cipolle e arbusti di menta trovano una funzione sia ornamentale che pratica. Infatti, si tratta di un giardino da ammirare e da sfruttare per eventuali feste, ma i cui frutti si raccolgono per usi culinari.

Questo stile così unico e riconoscibile sta conoscendo una nuova gloria, ed è sempre più copiato dagli amanti del giardinaggio e dell’orticoltura. I kitchen garden sono molto frequenti nelle residenze reali inglesi e francesi, ma possono essere copiati anche da chi possiede un fazzoletto di terra e tanta voglia di rendere l’orticoltura un’arte.

Per realizzarne uno in giardino dovremmo progettare e assemblare i vari ortaggi secondo le forme e i colori, ma non solo. Potremo creare piccole aiuole di erbe officinali, come menta, melissa e lavanda. Vedremo come i cavoli di ogni colore potranno diventare più decorativi di fiori preziosi. Quando i frutti dell’orto matureranno, non dovremo esitare a buttarli in pentola o in padella.

Approfondimento

