Il mondo dell’outdoor cresce e conosce sempre nuovi adepti. Sempre più italiani amano passare il tempo libero e i viaggi pedalando e camminando lungo sentieri tracciati. Si tratta di un modo di viaggiare diverso e perfetto per chi vuole rimanere in forma.

Il trekking e il ciclismo sono attività perfette per gli sportivi ma anche per le famiglie che vogliono fare sport senza faticare troppo.

Oggi vogliamo parlare di un’escursione in bicicletta perfetta per chi vuole essere immerso in paesaggi spettacolari senza il problema del traffico. Infatti, si trova in Italia una delle piste ciclabili più belle del Mondo, immersa in un paesaggio romantico e rilassante.

Nella Laguna più bella del Mondo

Per gli appassionati di ciclismo e camminata il nostro Paese ancora non offre molte opzioni. Questo mondo sta crescendo in questi anni e per questo è ancora agli inizi.

Chi vuole percorrere dei chilometri in bici senza i pericoli delle strade carrabili non ha molte opzioni. Se in altri Paesi europei, come Germani e Paesi Bassi, ci sono migliaia di chilometri di piste ciclabili, da noi non è ancora così.

Oggi, perciò, vogliamo svelare un percorso perfetto per i cicloturisti e che unisce tra le più belle isole della Laguna Veneta.

Questo percorso è lungo circa 45 chilometri interamente in piano. Queste caratteristiche la rendono perfetta per i principianti e per le famiglie con bambini al seguito.

La ciclovia della Laguna inizia al Lido di Venezia, raggiungibile dalla Serenissima con il vaporetto. Da cui è possibile pedalare lungo la strada e ammirare le bellezze dell’isola, dagli hotel lussuosi alle altre bellezze del luogo. Si pedala sino agli Alberoni, un’oasi naturale unica in Italia.

Si trova in Italia una delle piste ciclabili più belle del Mondo, perfetta per famiglie e principianti

A questo punto è possibile raggiungere con il traghetto l’isola di Pellestrina, altro gioiello della laguna veneziana. Raggiunta l’altra sponda potremo continuare a pedalare fermandoci per ammirare le chiese e i borghi che si incontrano. Potremo pedalare con la bicicletta in un ambiente unico, vedendo il mare da entrambi i lati. Le isole, infatti, sono lunghe e strette e si è sempre attorniati dal blu marino.

Grazie al clima temperato questa ciclabile è perfetta nelle mezze stagioni, ma è percorribile tutto l’anno. Lungo la strada si incontrano borghi di pescatori, chiese antichissime e ristoranti di pesce che potranno rendere la nostra escursione davvero indimenticabile.

