A ogni cambio di stagione, ci ritroviamo a riporre negli armadi capi e accessori che forse rimarranno chiusi lì dentro ancora a lungo. La moda, infatti, è in continuo mutamento e alcune cose non riescono proprio a stare al passo coi tempi. Tuttavia, se riusciamo a indossarle nel modo giusto, possono fare la loro meravigliosa figura e dare all’outfit un tocco di eleganza.

Anche un accessorio senza tempo come il foulard ha i suoi alti e bassi, ma con qualche trucco di stile si può rendere sempre attuale.

Tre modi per indossare e abbinare foulard di seta o cotone e portarli con stile anche a 40 e 50 anni

Al massimo della sua fama negli anni ’60, il foulard ha continuato a portare la meraviglia sul collo e sui capelli di tante donne. Ora che lo stile vintage sta invadendo armadi e passerelle, è il momento giusto di far resuscitare i foulard dimenticati nei cassetti.

Quelli rovinati o dalle stampe troppo vecchio stile che non vogliamo buttare saranno delle perfette decorazioni per le pareti di casa. Gli altri, dopo averli lavati e stirati per bene, potranno donare splendore al nostro look.

Il primo modo per portare i foulard di seta è certamente il più tradizionale, ma sempre di classe. Basta piegare il foulard a banda e legarlo al collo facendo un nodo laterale. Lasciando i due estremi liberi di muoversi, sarebbe da abbinare a una maglia dallo scollo ampio o a una camicetta. In questo modo si metterà in risalto il foulard, che a sua volta valorizzerà collo e viso. Sopra la camicia aggiungiamo uno dei capispalla perfetti anche dopo gli anta e avremo un look veramente invidiabile.

Come portare il foulard al collo e metterlo in testa per acconciature semplici e veloci

Un altro metodo per indossare il foulard è piegarlo sempre a banda, ma legandolo sul davanti con un nodo multiplo. Invece che fare un nodo solo, quindi, bisognerà farne tre uno di seguito all’altro lasciando il tessuto abbastanza allentato.

Chi vuole tenere i capelli a bada, invece, ha a sua disposizione accessori di ogni genere. Si passa dai cerchietti ai fiocchi, dalle fasce ai classici mollettoni casalinghi, che anche le star hanno iniziato a usare fuori casa.

Anche il foulard ha il suo ruolo importante nel tenere a bada la chioma, in particolare se usato come bandana. Per indossarlo in un’acconciatura romantica, il trucco sta nella piegatura sottile a banda. A questo punto, si può posare il foulard sul capo lasciando spuntare una parte del ciuffo o una ciocca di capelli. Le due estremità andranno quindi legate dietro la nuca.

Ecco tre modi per indossare e abbinare i foulard che ci faranno venire la voglia di tirarlo fuori dal suo umido cassetto.