Nell’attesa che arrivi la bella stagione, si possono cominciare a tirar fuori dall’armadio i capi che saranno di tendenza questa primavera. Se non li abbiamo nel guardaroba, c’è tutto il tempo per recuperarli a un prezzo più basso e risparmiare non solo in periodo di saldi.

Buttando un occhio alle collezioni primavera estate 2022 apparse sulle passerelle, spicca un capospalla che non bisognerebbe lasciarsi scappare. Perfetto per quella via di mezzo propria della stagione primaverile, è giovane, si abbina facilmente e si adatta a qualunque fisico.

È questo il capospalla che dominerà la primavera 2022 perché ringiovanisce e sta bene su ogni fisico

Ogni capo classico che torna sulle passerelle si presenta sempre sotto una nuova veste. Nelle sfilate primavera estate 2022 questo è il caso del magnifico bomber. Giubbotto nato per i piloti della Prima guerra mondiale, si è inserito ben presto tra i capi must della moda casual.

Il modello più classico del bomber oggi domina lo street style, ma questa primavera si imporranno anche altre varianti. La prima è la varsity jacket, ossia la giacca ispirata alle uniformi da college, con un riferimento esplicito alle squadre di baseball.

Gli stilisti stanno puntando molto per la prossima stagione ad outfit e accessori ispirati al baseball e al tennis. Per questo motivo non poteva mancare la versione sporty del bomber.

Da indossare con jeans e sneakers, ma anche con gonne corte e tacchi, è un capo versatile che riesce a svecchiare ogni look. Si consiglia di sceglierlo di una taglia più grande per creare l’insuperabile effetto oversize che mette in evidenza i pregi di questo capospalla.

Quale bomber scegliere e come indossarlo questa primavera

La moda primavera estate 2022 è all’insegna della gioia. I colori sono pop, brillanti e dagli abbinamenti insoliti. Chi ha energia da vendere, quindi, può optare per colori accesi e glossy, da spezzare completando il look con colori neutri.

Più sobrie sono invece le stampe, che portano su questa giacca i classici pattern di fiori primaverili o scelte monocromatiche. In tal caso, il resto dell’outfit può riprendere i colori delle stampe per un completo più cool.

Se si sceglie un colore scuro, invece, si possono anche indossare i jeans bianchi seguendo qualche trucco di stile per evitare di segnare le forme.

Anche se è questo il capospalla che dominerà la primavera, c’è chi ancora patisce il freddo dell’inverno. Allora, prima di passare al più leggero bomber, e per evitare giacche troppo ingombranti, non potrà assolutamente sbagliare indossando un meraviglioso e caldo montone.