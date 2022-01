Molto spesso alcuni di noi vivono le faccende domestiche come un compito astioso e complicato, da delegare ad altri. La maggior parte delle volte questa sensazione però è data da una cattiva gestione dei propri sforzi. Infatti, a volte si spendono parecchie ore per mettere a posto un ambiente, ma si riesce a rovinare l’effetto in pochissimo tempo.

Oggi spieghiamo come evitare questa spiacevole situazione. Come in molti altri campi, anche in questo vale la regola del “less is more”. È meglio, dunque, spendere poche energie ogni giorno per mantenere un ambiente vivibile e sano, piuttosto che farlo nel weekend per giornate intere. Momenti che dovrebbero essere dedicati al riposo. Infatti, per mantenere la casa pulita e in ordine sono queste le faccende che andrebbero fatte almeno una volta ogni giorno. Passiamole in rassegna insieme.

L’importanza dell’organizzazione dei propri spazi

Facciamo però una doverosa premessa. Prima di pensare a pulire è necessario mettere in ordine. Per compiere questa operazione più facilmente, dobbiamo assolutamente progettare un’accurata organizzazione degli spazi. Il segreto sta nel munirsi di molti container e organizzatori per suddividere con serenità le cose che invece rimarrebbero sparse per le stanze. Questa operazione può aiutare ad aumentare la nostra tranquillità, assegnando ad ogni cosa il proprio posto. Questo conseguentemente ci porterà anche aiutarci a rassettare in maniera più veloce.

Per mantenere la casa pulita e in ordine ecco le faccende che andrebbero assolutamente svolte ogni giorno

Passiamo però nel dettaglio alle pulizie di routine che andrebbero fatte tutti i giorni. In sintesi è necessario concentrarsi sulle aree e sulle superfici che utilizziamo nel quotidiano e che ricalcano l’andamento della nostra giornata.

Partiamo, dunque, dal primo momento: il risveglio. Una volta alzati, come primo compito è necessario rifare il letto e far cambiare l’aria alla stanza. Questo accorgimento è molto importante per la salute: infatti in pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe aiutare a prevenire il cancro ai polmoni.

Seguono, in ordine d’importanza: i piatti. Questi andrebbero lavati tutti ad ogni pasto. Lo stesso vale, però, anche per i fornelli e per il tavolo della cucina. Infine l’ultima cosa a cui prestare attenzione è caratterizzata dalla pulizia delle zone di transito, ovvero quelle più usate dagli abitanti della casa, ma anche dagli ospiti. In queste porzioni è meglio passare una volta al giorno sia l’aspirapolvere che il mocio.

Approfondimento

Pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento