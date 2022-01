Quanto erano belli i tovagliolini di un tempo ricamati merlettati, in pizzo o in semplice cotone. I nostri nonni li tenevano gelosamente custoditi nel cassetto visino al letto e servivano sempre, quindi dovevano essere a portata di mano. In più, li inserivano dentro le tasche delle vestaglie, delle giacche, sotto la manica, ogni posto era quello giusto.

Adesso siamo noi a custodirli nei nostri bauli, ma probabilmente non li stiamo usando come facevano loro. Li vorremmo sfruttare, per esempio, per apparecchiare la tavola, ma essendo tutti diversi, non sappiamo come gestire la cosa per creare una corretta armonia tra i colori.

Eppure non abbiamo assolutamente voglia di buttarli via e vogliamo conservarli perché sono un ricordo prezioso. Ma se li vedessimo per casa sarebbe ancora più bello, avrebbero così una seconda vita e libereremo anche spazio dai cassetti.

Come riciclare vecchi tovaglioli di stoffa della nonna per decorare casa e oggetti utili

Non c’è bisogno di dover dire addio a questi oggetti di famiglia, basterebbe solo trasformarli e dargli una nuova possibilità. Molti di questi tovaglioli sono pregiati e delicati, hanno motivi e fantasie deliziose, per questa ragione sono perfetti per realizzare lavoretti di decoupage. Infatti, questa tecnica non prevede solo l’uso di carta per abbellire alcune piccole superfici, ma anche di tessuti.

In questo modo potremo dare un nuovo “vestito” a tantissime cose. Basterà recuperare la colla per tessuti e un pennello, la misura dipenderà dalla grandezza dell’oggetto. Potremo trasformare, vasi, centrotavola, borse, quadretti da appendere, portagioie, cassettiere, porta candele, dettagli di armadi, sedie o porte, ma anche per foderare la nostra agenda annuale.

In alternativa, potremo realizzare dei graziosi segnalibri, ritagliando semplicemente dei pezzi di tessuto, dovremo avvolgerli attorno delle strisce di cartone e poi incollare il retro per chiuderle.

Altre idee

Se invece abbiamo abbastanza confidenza con ago e filo, o con la cucitrice, potremo realizzare dei comodi portamonete da tenere in borsa o in tasca. Dovremo piegare a metà il tovagliolo, rigiriamolo per fare gli orli laterali internamente e poi non resterà che inserire nella parte superiore una semplice cerniera. Potremo anche foderare il nostro portafogli preferito che si è scolorito o rovinato con il tempo.

Un altro modo interessante per recupere i tovaglioli della nonna è creare dei sacchetti portatutto o federe del cuscino. Cuciamo tra loro i lembi per dare ai sacchi la grandezza che desideriamo, diamo una forma rettangolare. Alla fine dovremo chiudere solo le 2 estremità, quella inferiore internamente con ago e filo, mentre per quella superiore potremo utilizzare anche solo un nastro per chiudere oppure la classica cerniera.

Ecco come riciclare vecchi tovaglioli di stoffa della nonna ed evitare di gettare inutilmente questi meravigliosi oggetti che ci portano indietro nel tempo.

