Nonostante i giorni di caldo quasi primaverile, la stagione fredda non è ancora del tutto passata. Infatti le previsioni metereologiche prevedono una nuova ondata di gelo.

Questo ci costringerà a accendere di nuovo il riscaldamento in casa. Nel momento in cui andremo a compiere questa operazione ci renderemo conto che i termosifoni probabilmente presentano uno strato di polvere.

Pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento

A colpo d’occhio, infatti, la si può scorgere depositata dappertutto, ma spesso ci si dimentica che è presente anche nella parte interiore dell’oggetto. Ma non c’è da preoccuparsi: pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento.

La normale pulizia di routine

Per lavare il calorifero basta munirsi di una semplice spugnetta e di un secchio colmo d’acqua. All’interno di quest’ultimo vanno rovesciati dei detergenti che possono essere chimici, come quelli del supermercato, o naturali come l’aceto.

A questo punto basterà passare delicatamente tutta la superficie esterna per farla tornare splendente e linda. Questa operazione andrebbe effettuata ogni settimana circa per evitare spiacevoli reazioni allergiche.

Riutilizzare intelligentemente i propri elettrodomestici

Pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell’aspirapolvere, soprattutto se si hanno quelli forniti di beccucci sottili.

In questo caso basterà posizionare uno di questi ultimi il più vicino possibile alle parti interne e risucchiare via il fastidioso pulviscolo. In alternativa si può utilizzare un phon per mandare fuori la polvere sedimentata all’interno e poi raccoglierla con l’aiuto di un panno bagnato.

Oggi abbiamo spiegato come togliere lo sporco fastidioso da un angolo del nostro appartamento. Se si desidera scoprire altri modi per fare delle ottime pulizie di primavera consigliamo di leggere questo articolo dal titolo: “Dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco”.