Ecco come preparare il cavolfiore con questa zuppa piena di salute e calore ma insaporita con un trucco

Il freddo dell’inverno ci irrigidisce e ci debilita lo spirito. Per reagire, la cucina potrebbe aiutarci un po’. Non è affatto detto che le pietanze salutari siano noiose e poco saporite. Per esempio ci sono delle spezie che fanno diventare le ricette ricche e speciali. Così possiamo unire tre aspetti di grande sollievo. Possiamo ricevere calore da una vellutata, salute dai benefici del cavolfiore (alleato delle difese immunitarie e di un buon metabolismo grazie all’ apporto di Vitamine C e B) e dei ceci. Infine possiamo insaporire il tutto con una nota esotica molto divertente e colorata. Si tratta della curcuma.

Questa spezia veniva conosciuta anche come lo zafferano d’Oriente, per la sua somiglianza cromatica. Non ci sono altre similitudini ovviamente. Ma è sicuramente vero che nella cucina indiana e del Sud Est asiatico è una protagonista indiscutibile e molto saporita. Doniamo così un pochino di arancione alle grigie serate invernali con questa zuppa di cavolfiori, ceci e curcuma. Ecco come preparare il cavolfiore con questa zuppa che ci potrebbe risolvere un pasto in maniera creativa. La procedura è semplice e le porzioni sono da intendersi per 3 persone.

Come fare

In primo luogo, gli ingredienti che ci serviranno sono tipici della stagione fredda. Il cavolfiore infatti è uno dei protagonisti del periodo da ottobre a marzo. Ce ne servirà uno intero (da pulire), mezza cipolla, qualche grammo di curcuma e circa 300 ml di latte. Se gradiamo un sapore leggermente pungente possiamo considerare anche una punta di zenzero oltre a sale e pepe.

In una padella soffriggiamo la cipolla a pezzetti e lo zenzero grattugiato. Quando la base sarà pronta possiamo allungare con il latte. Per una ricetta vegana e più cremosa potremmo anche utilizzare il latte di cocco. Al sobbollire di questo dovremo versare le cime di cavolfiore tagliate ed allungare il tutto con l’acqua. Infatti, il cavolfiore ha bisogno di essere ammorbidito. Chiudiamo così con il coperchio e lasciamo cuocere.

Ecco come preparare il cavolfiore con questa zuppa piena di salute e calore ma insaporita con un trucco

Quando la consistenza sarà morbida, aggiungiamo circa 200 grammi di ceci precotti e la curcuma. A questo punto non dovremo fare altro che lasciare insaporire per qualche minuto a fiamma bassa. Per completare, basterà prelevare una parte del contenuto della padella e, tramite un frullatore ad immersione, farla diventare una crema morbida. In questo modo, la consistenza di tutta la portata diventerà molto più soffice. Il piatto è pronto ed è consigliato abbrustolire del pane che faccia da contorno.

Questo piatto rispetta la stagionalità del cavolfiore e ci dona sapore e calore. Se volessimo approfittare dei prodotti di gennaio potremmo anche acquistare le puntarelle, pulirle e preparare qualche squisitezza.