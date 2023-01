Ma quale brodo, in inverno tutti amano il minestrone: fallo perfetto con 4 trucchi da maestro!

Vuoi provare a cucinare un piatto caldo un po’ più sostanzioso del solito brodo? Il minestrone fa al caso tuo! Nutriente, salutare e anche buono se sai come cucinarlo. Non a caso si tratta di uno dei comfort food più apprezzati e mangiati in assoluto durante il gelido inverno.

Ma quale brodo, in inverno tutti amano il minestrone! Bontà e salute si mescolano alla perfezione in questo piatto tipico della stagione invernale, perfetto anche per chi è a dieta. Durante un’interminabile giornata di pioggia non c’è niente di meglio che mangiarlo per rifocillarsi.

L’inverno ti offre davvero tante verdure di stagione con cui prepararne uno che potrebbe soddisfare anche i palati più esigenti. Sarebbe davvero un peccato non sfruttarne al meglio il sapore. Proprio per questo ti suggeriamo di seguire i consigli che ti daremo.

Presta attenzione a come tagli le verdure

Sembra banale ma il taglio delle verdure è molto importante per la buona riuscita della ricetta. Se non è omogeneo cuoceranno male e pertanto influenzeranno in negativo la preparazione del minestrone.

Prenditi un po’ di tempo in più e assicurati di tagliare tutte le verdure che hai intenzione di usare in pezzi della stessa dimensione.

Scegli attentamente tempo e modalità di cottura

Non far cuocere il minestrone più di 30 minuti di tempo. Ricorda di tenere la fiamma rigorosamente bassa e assicurati che il livello dell’acqua sia di circa un paio di dita sopra le verdure.

Infine, ricorda sempre di tenere il coperchio sulla pentola mentre il minestrone cuoce.

Mai usare i legumi in scatola o il dado quando cucini il minestrone fresco

Molte persone arricchiscono i propri minestroni usando i fagioli in scatola. Tuttavia rischiano solo di alterarne e quindi peggiorarne il sapore. Lo stesso vale per il dado, che puoi sostituire con le erbe aromatiche che preferisci. Meglio evitare questi due ingredienti se hai intenzione di gustarti un bel minestrone fresco.

Ma quale brodo, in inverno tutti amano il minestrone: se lo vuoi perfetto preparalo il giorno prima

Vuoi assicurarti che il tuo minestrone sia più saporito che mai? Ti conviene allora prepararlo il giorno prima. Se farai in questo modo spezie e verdure avranno più tempo per amalgamarsi e sprigionare tutto il loro aroma e sapore. Il giorno dopo scalda il minestrone e servilo in tavola assieme a dei crostini o ad un po’ di pane. Andrà bene anche quello avanzato dal giorno precedente.

Vedrai che questo minestrone sarà una vera e propria e verrà apprezzato da tutti i commensali!

