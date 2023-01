Pronto in pochi minuti il tiramisù da leccarsi i baffi, con gli avanzi del giorno di Capodanno

Pranzi e cene di Natale sono ormai un ricordo. Gli avanzi del cenone di Capodanno e del primo giorno di gennaio, invece, sono ancora lì, tutti da vedere. Inizia il consueto balletto per cercare di smaltirli. O provvedendo a riscaldarli o facendone delle nuove ricette. Perché allora non approfittarne per trasformare i pandori che ancora abbiamo in casa in qualcosa di diverso? Leggiamo insieme come poterli utilizzare in maniera davvero ghiotta.

Il pandoro è un dolce tipicamente natalizio di origine veneta, in particolare della zona di Verona. Da lì si è praticamente diffuso in tutta Italia, grazie alla sua dolcezza e alla sua morbidezza. Una storia ultracentenaria, che parte dal 1884 con il deposito del brevetto da parte di Domenico Melegatti. Questo dolce è particolarmente apprezzato dai bambini, che lo preferiscono al panettone per la sua semplicità. Difficile possa avanzare in tavola, ma se ne avessimo ancora uno confezionato potremmo usarlo come base di un altro famosissimo dolce di origine veneta. Stiamo parlando del tiramisù. Andiamo allora a vedere di quali ingredienti necessitiamo per farne uno con il pandoro.

20 g di zucchero;

200 ml di caffè;

300 g di mascarpone;

40 g di cioccolato fondente;

un pandoro;

2 cucchiai di Marsala;

cacao amaro;

2 uova.

Pronto in pochi minuti il tiramisù soffice fatto con il pandoro

Iniziamo andando a rompere le uova, separando i tuorli dagli albumi. Sbatteremo i primi insieme allo zucchero, creando un composto spumoso. In seguito, aggiungeremo il mascarpone insieme a due cucchiai di Marsala. Potremmo anche omettere il liquore, come nella ricetta originale, ma questa piccola aggiunta darà sicuramente un tocco in più al nostro dolce. Volendo, potremmo anche scegliere altri tipi di bevande, come per esempio lo Strega beneventano.

Come preparare la crema al mascarpone per il tiramisù

Successivamente, dovremo montare i due albumi a neve, magari aggiungendo un pizzico di sale. Quindi uniremo il tutto al composto creato in precedenza. Una crema fluida dovrebbe essere il perfetto risultato di questa lavorazione.

Nel mentre, prepareremo la moka per il caffé. Ricordiamoci sempre di prestare la giusta manutenzione, cambiando la guarnizione ciclicamente. Una volta pronto, lo lasciamo raffreddare in una tazza.

Quindi prendiamo il pandoro, tagliamolo a fette e andiamo a disporle in una pirofila. Prendiamo un pennello da cucina e con esso imbeviamo generosamente le fette con il caffè. Disponiamo il primo strato di crema, spalmandola su tutta la superficie, prima di procedere con il secondo strato. Ancora crema, poi il terzo e ultimo passaggio che completerà l’opera. Prendiamo un piccolo setaccio e procediamo con la stesura del cacao amaro.

È pronto in pochi minuti il tiramisù da leccarsi baffi, orecchie e quanto sarà possibile data la sua bontà. Trasferiamo in frigorifero e lasciamo raffreddare per almeno due ore, prima di servire. Un dolce perfetto per completare al meglio le festività natalizie.