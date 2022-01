Sui sughi per la pasta ci sono almeno tre scuole di pensiero. C’è chi li compra già fatti e li trova confezionati in barattoli nei supermercati. Chi ama prepararsi il soffritto a casa e punta sulla semplicità della passata di pomodoro, magari con l’aggiunta di qualche foglia di basilico. Infine, c’è chi sui sughi della pasta ci mette tantissima passione e impegno.

Questa ultima categoria di persone è tipicamente italiana, perché una scelta del genere nobilita molto la pasta in sé. Ecco, per preparare dei sughi in casa, però, serve tantissimo tempo e spesso anche tanti soldi. Anche se in Italia si usano prodotti che sono normalmente economici, si può rischiare di spendere anche decine di euro per un sugo di pesce.

Tuttavia, ci sono alcuni sughi per la pasta che sono velocissimi da fare e che assemblano materie prime molto economiche. Infatti, ecco i sughi per la pasta lunga o corta più economici, facili e veloci da preparare. Ricordiamo al Lettore che non troverà qui delle ricette, ma piuttosto dei suggerimenti per usare al meglio alcuni ingredienti economici.

Scegliamo le verdure

In genere, le verdure sono molto economiche. Certo, d’estate i mercati e i supermercati abbondano di questi prodotti. In inverno, però, non sono completamente assenti, dobbiamo solo conoscere la stagionalità dei prodotti.

Specialmente in inverno, ad esempio, possiamo pensare a preparare una crema di barbabietole. In effetti, ci serve solo una barbabietola rossa, del sale e un filo d’olio di oliva. Il colore del sugo sarà davvero molto bello e invoglierà tutti a mangiarlo. La barbabietola è molto economica e la possiamo trovare al supermercato anche a meno di un euro.

Una valida alternativa a questo piatto è il ragù di verdure, che si prepara davvero velocemente e ha bisogno di pochi ingredienti. In realtà, non serve nemmeno andare al supermercato: basta controllare in frigo. Infatti, possiamo spesso trovare una zucchina, una melanzana o qualche pomodoro. Se riusciamo ad assemblarli bene in padella avremo un grande risultato senza nemmeno muoverci da casa. Addirittura, si possono creare dei risotti molto gustosi assemblando gli ortaggi che abbiamo a casa.

Ecco i sughi per la pasta lunga o corta più economici, facili e veloci da preparare

Se pensiamo invece alla tradizione umbra, possiamo provare a preparare il rancetto. Questo sugo ha bisogno di soli tre ingredienti, ovvero la pancetta, il pomodoro e la maggiorana. Magari la maggiorana ce l’abbiamo già come erba aromatica in casa e nel frigo abbiamo ancora due fette di pancetta che ci sono avanzate e qualche pomodoro.

Approfondimento

In moltissimi sbagliano il tipo di pasta da abbinare al ragù di carne.